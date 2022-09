Llevar la comida al trabajo no podrá ser más cómodo con esta bolsa térmica de Natura

Seguro que cada día te llevas al trabajo tu tupper con tus menús más saludables. Ahora será mejor con la bolsa térmica de Natura. Es cómoda, de alta calidad y con aquellas características top que necesitas para conservar la comida intacta por más tiempo.

En un elegante color marrón, es el complemento que triunfará es otoño gracia a su practicidad y versatilidad.

Así es complemento perfecto: la bolsa térmica de Natura

Hablamos de una bolsa de papel la mar de estilosa que permite llevarte la comida todos los días y mantenerla así caliente o fría con la mejor calidad. Estará siempre en perfectas condiciones y te permite encontrar tu comida bien al momento cuando debes hacer esa parada durante el trabajo.

En un estiloso color marrón, cuenta con cierre de cremallera, interior aislado y dos asas. Para que sea posible esta conservación de los alimentos, el material que se usa es TYVEK+PET, de importante calidad gracias a que está destinado a ello.

Para más señas, las medidas son 24x22x16 cm. De esta manera puedes saber si te cabe en tu bolso, o bien te haces con un nuevo shopper donde te llevas de todo.

Para ahorrar y comer de forma mucho más sana, los tupper se instalan en las oficinas a diario. En este caso, la bolsa térmica es una de las mejores soluciones para mantener siempre tu comida en buen estado. De manera que si te llevas platos en caliente, se conservarán y los tendrás prácticamente igual a la hora de comértelos. De igual forma que si te llevas refrescantes ensaladas, frutas o gazpacho, pues esta bolsa conserva bien el frío.

Compra en la web de forma más cómoda

La bolsa térmica tiene todas las de ganar y se convierte así en aquel elemento práctico que todas necesitamos para ir a la oficina.

Está en la web de Natura que destaca por la cantidad de prendas y complementos siempre de alta calidad. El precio es de 16,90 euros, y ya lo puedes comprar directamente en esta web para tu mayor comodidad. Recuerda que Natura también cuenta con tiendas físicas pero no hay muchas, por esto siempre es mejor comprarlo online y así no tienes que moverte. Es más, lo puedes recibir en unas horas tanto en casa como en la propia oficina, y así ya lo tienes para meter al momento aquellos alimentos que te has llevado para esa jornada.