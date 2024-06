El director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, ha querido conceder una entrevista a OKDIARIO tras el premio que la institución le otorgó al presidente de Argentina, Javier Milei. La asociación que dirige el politólogo gallego ha sido tachada de ultra y extremista. Sin embargo, Llamas contesta a todos esos bulos y afirma que existe una campaña de medios e interesados subvencionados por Pedro Sánchez para desacreditarlos. El director asegura que estas personas son de «ultraizquierda y ultrabasura».

Llamas también se ha defendido de las acusaciones personales provenientes de los mismos sitios y ha explicado cuáles han sido las razones que han llevado al instituto a darle un premio a Milei.

Pregunta.- ¿Por qué habéis premiado a Milei en esta cena?

Respuesta.- Porque Javier Milei ha logrado varios hitos que son históricos, son inéditos. En primer lugar, Javier Milei es el primer presidente liberal libertario de la historia. Esto ya merece un reconocimiento. Pero, la gran contribución de Javier Milei a la defensa de las ideas de la libertad radica en que ha dado la batalla y la ha ganado en un país tan complicado como es el caso de Argentina, donde el socialismo reinaba por completo desde hacía 80 años.

Argentina cae en las garras del socialismo en una de sus vertientes, que es el peronismo, a mediados de los años 40, y desde entonces ha estado bajo ese dominio socialista, con todas las consecuencias negativas que ha tenido para el conjunto de los argentinos. Pues bien, Javier Milei ha liderado una batalla cultural en Argentina, ha logrado ganarla difundiendo con eficacia las ideas de la libertad.

Y algo muy importante, explicando algo que es complejo, de forma muy sencilla y, además, haciendo que su mensaje sea efectivo, sea eficaz, que llegue a mucha gente. No sólo logra explicar de forma sencilla conceptos complejos, sino que además logra convencer a buena parte de los argentinos de que la solución para los males que atraviesa su país son las políticas liberales y no las nefastas políticas socialistas que se han aplicado durante estos últimos 80 años. Tan sólo esos dos hitos son más que suficientes y de todo punto merecidos para este reconocimiento.

El Instituto Juan de Mariana

P.- ¿Sois una asociación ultra?

R.- Lo de los adjetivos me aterra. Somos una asociación liberal. El adjetivo ultra lo ponen interesadamente políticos y medios de comunicación de izquierdas. Me gustaría aclarar que son voceros serviles del gobierno de Pedro Sánchez, a su servicio del Gobierno de Pedro Sánchez, bien pagados, con subvenciones públicas para intentar atacar a todos aquellos que osen criticar a Pedro Sánchez. Yo diría que los ultras son ellos: ultraizquierdistas y ultrabasura.

P.- ¿Por qué decidiste ser director en el Instituto Juan de Mariana?

R.- Mi actividad profesional ha estado ligada a la defensa de las ideas de la libertad en distintos ámbitos. Comencé mi carrera periodística en el ámbito de la de la economía. Estudié Ciencias Políticas, me especialicé en teoría política, pero también hice un máster de periodismo y un máster de Economía, el de la Escuela Austriaca de Jesús Huerta de Soto. Me fui especializando en el ámbito de la economía y de las finanzas y siempre teniendo muy claro lo que es mi gran pasión, que es el mundo de las ideas liberales.

Tuve el inmenso honor de poder desempeñar, durante cuatro años, labores dentro de la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Primero, como jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda de Javier Fernández Lasquetty y, posteriormente, como viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Me siento enormemente orgulloso porque, durante esos cuatro años, pude contribuir desde mis distintas funciones a aplicar políticas liberales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid, en el ámbito político, se ha convertido en un gran referente del liberalismo en España, porque aplica políticas liberales a nivel económico, porque ha sido la comunidad autónoma que ha liderado las rebajas de impuestos a nivel nacional, apuesta por la empresa, apuesta por la inversión…

Tras salir de la Comunidad de Madrid el pasado año, regresé al sector privado, al ámbito periodístico y dio la casualidad de que José Carlos, el anterior director del Instituto, no podía compaginar el trabajo con sus nuevas responsabilidades. Quedaba ese puesto libre y confiaron en mí para esa tarea, lo cual es un auténtico honor y un orgullo.

P.-: Te acusan de haberte enriquecido cuando estabas en la Comunidad de Madrid a través de una empresa que ha multiplicado su facturación. ¿Te puedes defender de estas acusaciones?

R.- Algo estaremos haciendo bien si determinada prensa fija el objetivo en nosotros, y en mí personalmente. Yo siempre he tenido varios trabajos. Es uno de mis defectos. Me gusta trabajar y siempre he compaginado trabajo por cuenta ajena, con trabajo autónomo y desarrollo distintas actividades.

Hace seis años que tengo una empresa y yo desarrollo una actividad profesional relacionada con la cultura financiera. Antes de entrar en política, durante mi etapa política y después de salir de la de la política. Y es perfectamente compatible y legal con mi desempeño en la Comunidad de Madrid. Prueba de ello es que lo acreditaron los servicios jurídicos de la comunidad, porque evidentemente lo consulté.

Así que no hay nada raro en esa cuestión. El titular que se publicó en ese diario hablaba de un incremento de la facturación que tiene que ver con el desarrollo de un curso específico que pusimos en marcha durante ese ejercicio y que se ha desarrollado durante varias ediciones, o durante varios años. O sea, no tiene absolutamente nada que ver.