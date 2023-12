La lista de los afectados por las pensiones: comprueba si vas a cobrar menos a partir de ahora

El impacto del cambio en el IRPF en las pensiones puede tener un efecto negativo en el cobro mensual. A pesar de la reciente y significativa subida en las pensiones tanto contributivas como no contributivas que van a producirse en el próximo año 2024, uno de los puntos que ha generado controversia y preocupación entre los pensionistas es el efecto de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en sus ingresos.

Esta es la razón principal por la que, a pesar del aumento en las pensiones, los beneficiarios podrían ver reducido su ingreso neto. Esto se encuentra en el mecanismo de retención del IRPF.

Bajada de las pensiones

Cuando hay un aumento en las pensiones, todo parecen buenas noticias para los pensionistas, ya que se presupone que van a cobrar más al término de cada mes. Pero lo que no se cuenta de estas subidas es que también se incrementan las retenciones fiscales, lo que puede disminuir el monto total que los pensionistas reciben en sus cuentas bancarias cada mensualidad. Este aumento en las retenciones se aplica de manera proporcional a la cantidad percibida como pensión.

Estos porcentajes de retención varían en función del monto de la pensión. Por ejemplo, para pensiones que no superan los 12.000 euros anuales, el porcentaje de retención de IRPF es de tan solo el 1%, mientras que para pensiones que exceden los 30.000 euros anuales, este porcentaje aumenta significativamente hasta alcanzar el 15,59%. Las consecuencias directas son claras, ya que este incremento en las retenciones se puede traduce en una reducción del ingreso disponible para los beneficiarios de pensiones.

Aunque no todos los pensionistas van a ver reducido el cobro mensual de su prestación, existe un pequeño grupo que si va a quedar afectado por este cambio. Aquellos pensionistas que cambien de tramo de IRPF, podrán experimentar un descenso en sus nóminas a partir del próximo año 2024. Esto supone una contradicción, ya que el aumento de las pensiones busca que las personas que lo reciben, no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación y a la subida de precios. Esta cambio, no sólo les hará perder poder adquisitivo, si no que no verán como sus mensualidades se adaptan a los precios actuales de mercados y podría originar una brecha salarial importante en sus economías.

Es esencial tener en cuenta que estos porcentajes de retención están condicionados por las circunstancias individuales de cada pensionista, y existe la obligación de presentar declaración para aquellos cuyos ingresos superan determinados umbrales establecidos por la normativa fiscal.

Por eso muchos pensionistas están expectantes y temerosos por la llegada del nuevo año, ya que estas informaciones están lejos de las buenas noticias que han recibido en los últimos meses. Algunos colectivos ya han alertado de este problema y piden soluciones al Gobierno antes de que la subida (bajada para otros) se lleva a cabo.

A pesar de esta situación, se vislumbra un horizonte donde las pensiones podrían experimentar incrementos adicionales en los próximos años. Esta perspectiva se fundamenta en el objetivo de superar el umbral de pobreza para los beneficiarios de pensiones hacia el año 2027. Se plantea reducir la brecha entre el nivel de las pensiones y el umbral de pobreza mediante incrementos graduales en los próximos ejercicios fiscales.

Desde una mirada más amplia, si bien se anuncian incrementos en las pensiones, las retenciones del IRPF pueden impactar negativamente en el monto neto que los pensionistas perciben. No obstante, se espera que a medida que transcurran los años, las pensiones experimenten un crecimiento progresivo con el propósito de abordar la problemática de la brecha de pobreza, mejorando así las condiciones económicas y financieras de los beneficiarios de pensiones en el país.