Nueva polémica en Acuamed, empresa pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. La ampliación de la desaladora de Torrevieja, adjudicada a Ferrovial y Sacyr por 90 millones de euros, ya fue polémica durante el concurso, con reclamación de Acciona incluida por expulsarla del proceso, como publicó este diario. Ahora, los primeros pasos en la gestión de la desaladora de Ferrovial y Sacyr también han generado polémica dentro de Acuamed, incluido el cambio del responsable de la zona del Segura, Jaime de Miguel.

La secuencia de hechos es la siguiente. Después de expulsar del concurso a Acciona, empresa que construyó la planta y ha gestionado la desaladora durante años, tras considerar su oferta como baja temeraria y no aceptar sus argumentos en el recurso, este 15 de julio se ha producido el cambio de gestión y Ferrovial y Sacyr han sustituido a los gestores de Acciona en la desaladora de Torrevieja.

Ese lunes 15 de julio, según una denuncia recibida en el canal interno de Acuamed, los nuevos gestores de la desaladora no cumplieron con lo prometido en el concurso y no nombraron a un Jefe de Planta, cargo vital para su funcionamiento. «Es de general conocimiento en la Gerencia que el puesto de Jefe de Planta no ha sido ocupado por el técnico propuesto en la oferta de la UTE adjudicataria», decía el denunciante, anónimo.

«Con el cambio de operador en la desaladora de Torrevieja se está permitiendo que el nuevo operador no cumpla con la asignación de medios considerados esenciales, lo que podría motivar la resolución del contrato con el riesgo de retrasos en la ejecución de las obras y la pérdida de los fondos europeos asignados», advertía el denunciante.

Al día siguiente, martes 16 de julio, a las 12:15 horas, la empresa se da por enterada de la denuncia: «Gracias por enviar tus inquietudes. Por la presente confirmamos que hemos recibido tu caso y lo revisaremos detenidamente». Ese mismo día 16 de julio, el presidente de Acuamed, Francisco Baratech, comunica internamente cambios organizativos: el relevo del gerente de la zona de la Cuenca del Segura, a la que pertenece la desaladora de Torrevieja.

En la carta, que reproducimos a continuación, Baratech anuncia el cambio de Jaime de Miguel en la Cuenca del Segura, que pasará a gestionar las cuencas del Júcar y el Ebro.

El viernes 19 de julio, Ferrovial y Sacyr proponen un nuevo jefe de Planta, cuatro días después de entrar a gestionar la planta y tras la denuncia interna que ha llegado a la cúpula de la firma. «Esto no es normal, no se funciona así. La UTE se comprometió en el concurso a un determinado jefe de Planta y no ha cumplido, con el beneplácito de la dirección de Acuamed», señalan fuentes internas.

Ferrovial ha señalado a este diario que el jefe de Planta propuesto para la desaladora de Torrevieja «cumple con la solvencia técnica requerida en el pliego».

Ferrovial y Sacyr ganaron el concurso dejando fuera a Acciona después de que Acuamed considerara su oferta como baja temeraria. Se da la circunstancia de que Acciona había denunciado públicamente a Acuamed por una deuda de 100 millones de euros en facturas de electricidad de la planta de Torrevieja.

Las desaladoras necesitan gran cantidad de electricidad para funcionar, y el fuerte incremento de los precios de la luz en 2022 y 2023 provocó que las facturas a pagar por Acuamed a Acciona por el suministro de electricidad de esta planta se dispararan. La empresa pública, que vende el agua desalada a los regantes por menos de lo que cuesta, no tenía liquidez para afrontar esas facturas y generó la deuda.