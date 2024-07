El hundimiento de la actividad de las centrales de ciclo combinado en España ha permitido que la gasista Naturgy y a la petrolera Repsol den un paso importante en su giro hacia las energías renovables. Por primera vez, Naturgy y Repsol han generado en el primer semestre del año más electricidad con renovables -eólica, solar, hidráulica- que con gas. El problema ahora es qué hacer con los ciclos combinados, que están generando pérdidas a las compañías. Bruselas negocia aprobar un pago por almacenamiento para estas plantas por su condición de garantes del suministro eléctrico.

La gasista Naturgy y la petrolera Repsol siguen avanzando en su camino hacia la descarbonización. Cada vez generan más electricidad a partir de las energías renovables y en este primer semestre del año se ha producido el sorpasso con el gas. De acuerdo con las cifras de cierre del semestre comunicadas al mercado, Naturgy generó 3.481 GWh de electricidad en sus ciclos combinados, frente a los 5.685 GWh del primer semestre de 2023. A esto se suma también el descenso de la producción de energía nuclear.

Naturgy explica que el ebitda de este negocio fue de 97 millones de euros en el primer semestre, un 11% menos que un año antes. Francisco Reynés, presidente de la energética, explicó el miércoles que el negocio de las centrales de ciclo combinado restó 12 millones de euros al ebitda de la compañía.

En cambio, la generación de electricidad con energías renovables aumentó en el primer semestre hasta los 6.330 GWh, frente a los 4.826 GWh de los primeros seis meses de 2023. La generación verde de Naturgy en lo que va de 2024 es incluso superior al gas y la nuclear juntos.

Algo similar ha ocurrido en Repsol. La petrolera que dirige Josu Jon Imaz está recorriendo el mismo camino que Naturgy y el resto de petroleras y gasistas del mundo. Repsol generó 838 GWh de electricidad a partir del gas, frente a los 2.052 GWh del primer semestre de 2023. En cambio, la producción eólica y solar se ha disparado y, algo menos, la hidráulica, como se ve en el gráfico.

Según los datos preliminares de Red Eléctrica, gestor del sistema eléctrico, en julio la actividad de los ciclos combinados está ligeramente subiendo sobre meses anteriores, aunque sigue muy lejos del mes de julio del ejercicio anterior.

Pero la realidad es que las dos compañías van a continuar con sus inversiones en generación renovable y pondrán en el mercado nuevos parques en funcionamiento según vayan recibiendo el visto bueno de la administración.

Por lo que la cuestión es qué hacer con las plantas de ciclos combinados que existen en el país ante el auge de las energías renovables. Las empresas del sector ya han ganado judicialmente al Gobierno para poder cerrarlas temporalmente si lo consideran conveniente, aunque no lo han hecho.

La solución para el sector sigue siendo que estas plantas reciban lo que han llamado un pago por capacidad, justificándolo por su condición de garantes del suministro eléctrico. Las renovables no se pueden almacenar, no están operativas las 24 horas del día, y el gas es el comodín que queda para no tener que cortar la luz ante un posible pico de demanda.

Esta opción está cada vez más cerca. En Naturgy esperan que para el primer semestre de 2025 esté ya aprobada la norma en Bruselas. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, será probablemente la comisaria de Energía para cuando eso suceda. El sector ha señalado en alguna ocasión que las ayudas para estas centrales tendrían que rondar entre 400 y 500 millones de euros al año.