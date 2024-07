El consumo de gas para generar electricidad está en mínimos históricos y deja a las centrales de ciclo combinado, propiedad de Naturgy, Endesa e Iberdrola, en unos niveles de actividad que no les son rentables, mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, inmersa en su particular carrera para ser comisaria europea, no ha aprobado las ayudas prometidas a estas centrales. Ribera sigue sin cerrar el acuerdo con Bruselas para retribuir a estas centrales de gas por su labor de garantes del suministro eléctrico.

Los datos son claros. En mayo, en España se generó el 7,4% de la electricidad consumida en las centrales de ciclo combinado, según Red Eléctrica, pese a que en épocas anteriores ha llegado a ser el responsable de más del 20% del mix eléctrico. En junio de 2023 se generaron a partir del gas 4.674 GWh de electricidad mientras que en junio de este año se ha reducido a 2.075 GWh, menos de la mitad.

La realidad, según los datos de Red Eléctrica, es que el gas ha reducido su peso en la generación eléctrica desde hace unos meses. El motivo es la gran producción de energía renovable, que ha orillado al gas hacia una función más de reserva para cuando la renovable falle. El sol y el viento no están siempre disponibles.

«En un escenario en el que la demanda no crece y se instala nueva capacidad renovable (unos 5,5 GW de solar y 1 GW de eólica en los últimos 12 meses), en un inicio de año con un incremento muy notable de la producción hidráulica respecto a 2023 nos lleva a una disminución de la utilización de la tecnología marginal, en este caso los ciclos combinados», explican fuentes del sector.

Dejar las centrales de gas sólo para cuando el resto de energías no pueda responder a la demanda significa un problema para las compañías, ya que no les son rentables. «Aún así, no las hemos parado en ningún momento y siguen disponibles», señalan desde una empresa.

Naturgy, la energética española que más centrales de ciclo combinado tiene, pleiteó con el Gobierno para que les dejara hibernar las centrales en caso de que no fueran necesarias. El Tribunal Supremo le dio la razón.

El futuro no es más esperanzador, ya que continúa la expansión de las renovables en España. Ribera se ha comprometido con el sector a conseguir que Europa apruebe una retribución para estas centrales de gas, que se pueden encender y enchufar al sistema eléctrico en cualquier momento, algo que no pueden hacer las renovables.

Las energéticas cifran en entre 400 y 500 millones de euros al año las ayudas que serían necesarias para que estas centrales no operaran con pérdidas y poder cumplir con su objetivo de garantizar el suministro eléctrico a empresas y familias.

Pero, según aseguran fuentes del sector, no hay avances en esa negociación. Ribera está inmersa en la carrera por ser comisaria europea de Energía y tiene pendientes varios temas en España, como la retribución a las centrales de ciclo combinado o la modificación de la ley para eliminar los actuales topes a las inversiones en redes de transporte.