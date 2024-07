Las personas que no pueden tomar cerveza, ¿estás entre ellas?

En verano, la cerveza es una de las bebidas más elegidas debido a su frescura, sin embargo, no todas las personas pueden tomarla, ya que puede ser muy perjudicial para la salud si cuentas con una patología previa. Dentro del grupo de personas que no puede tomar cerveza se encuentran, por ejemplo, quienes tienen enfermedades hepáticas, como la cirrosis o la hepatitis; quienes tienen diabetes, o también quienes poseen el síndrome del intestino irritable. Es decir, se trata de una bebida alcohólica de mucha popularidad, pero que puede ser muy perjudicial para quienes padecen alguna de estas patologías, o bien para quienes son celíacos, por su intolerancia a la cebada.

Cabe destacar que la industria ha desarrollado algunas alternativas que no tienen alcohol, o que son aptas para quienes no pueden consumir TACC, o bien quienes no pueden probar alcohol. Conoce cuáles son los síntomas para conocer inicialmente si perteneces a alguno de estos grupos; cuáles son los efectos en la salud, y qué debes hacer si por error consumes un poco de esta bebida alcohólica. Es fundamental destacar que quienes conducen no pueden hacer ingesta de ninguna bebida alcohólica, ya que pone en riesgo la vida de quienes circulan por la calle; así como tampoco es aconsejado para las personas que poseen algún tipo de problemas con las bebidas alcohólicas, como pueden ser los adictos a las bebidas alcohólicas; tampoco para quienes por cuestiones ideológicas o de religión no pueden hacer ingesta de ninguna bebida con alcohol, por lo que es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos para evitar poner en riesgo la salud, o dañar la moralidad de quienes no deben consumirla.

¿Quiénes son el grupo de personas que no pueden tomar cerveza?

Hay quienes por salud no pueden tomar bebidas alcohólicas: por ejemplo, aquellos que poseen una enfermedad hepática, o renal, quienes tienen diabetes, o aquellos que tienen trastornos digestivos o psiquiátricos; al igual que quienes cuentan con problemas cardiovasculares, alergias, intolerancias, o quienes están tomando, por un tratamiento específico, alguna medicación, y que puede interrumpir el efecto de la misma.

Para quienes tienen enfermedades relacionadas con el hígado, tomar alcohol es como una bomba y realmente muy perjudicial, ya que se trata del funcionamiento del órgano encargado de metabolizar el alcohol. Tanto para quienes padecen de hepatitis, cirrosis o hígado graso, el consumo de cualquier bebida alcohólica puede llevarlos a un agravamiento de este problema y hasta dañar significativamente el órgano.

Por su parte, y según la Asociación Diabetes Madrid, para los diabéticos, el alcohol acciona de la siguiente manera: «al metabolizarse en el hígado, el alcohol entorpece la capacidad de este órgano para transformar el glucógeno en glucosa y la utilización de las reservas de glucógeno no funcionan correctamente, produciéndose una disminución de la glucemia, con un mayor riesgo de hipoglucemia». Además, «existe el riesgo de una hipoglucemia tardía, sobre todo en personas que han comido poco o nada».

Mientras que a los enfermos renales, el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza puede ser muy dañina para el funcionamiento de estos órganos, ya que el alcohol interfiere con la capacidad de los riñones para filtrar la sangre adecuadamente. Debes también saber que, al beber alcohol se altera la liberación de hormonas que regulan el equilibrio de minerales y agua, por lo que hay una disminución de la irrigación sanguínea al riñón.

Sin embargo, para los que padecen un trastorno en el funcionamiento de la salud cardiovascular el consumo de alcohol puede ser muy contradictorio: si bien una ingesta moderada puede “ser favorable” porque tiene una “influencia beneficiosa sobre el perfil lipídico y la fibrinolisis, disminuyendo la agregación plaquetaria y ciertos factores de coagulación, mejorando la función endotelial, el perfil inflamatorio y disminuyendo la resistencia a la insulina”, según la Sociedad Española de Cardiología; hay quienes también sostienen que puede ser muy perjudicial causando problemas cardiovasculares muy dañinos para el corazón.

Finalmente, las personas que poseen problemas digestivos, o bien pueden tener acidez, el consumo de alcohol está sumamente desaconsejado, ya que puede afectar a distintas enfermedades preexistentes, como quienes padecen síndrome de Intestino Irritable, quienes son celíacos; o bien quienes poseen una enfermedad inflamatoria intestinal. En pocas palabras, la cerveza puede ser muy dañina si algo no anda bien en tu organismo.

Otros grupos de personas que no pueden tomar cerveza

Las embarazadas, las personas que se encuentran en recuperación por el alcoholismo, y quienes conducen son grupos de personas ocasionales que no deben hacer ingesta de ningún tipo de alcohol, ya que puede afectar seriamente su condición.

Esto también sucede con quienes están amamantando, o bien, que están por alguna razón consumiendo algún tipo de medicación, ya que puede afectar directamente a la calidad de vida del bebé, en el caso del primer grupo mencionado; o bien a los que les afecta según los problemas indicados, en el segundo.

Es importante que consultes con un médico si sientes algún tipo de cambio en tu cuerpo cada vez que bebes alcohol, o cerveza puntualmente, ya que puede ser un primer indicio de que algo no anda bien y podrías detectar a tiempo una enfermedad para su tratamiento. Recuerda que es fundamental tener conciencia a la hora de beber alcohol, y hacerlo de manera moderada para no perjudicar tu salud.