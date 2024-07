Olvídate del calor: el invento portátil de Leroy Merlin que gasta menos y enfría lo mismo

En este verano abrasador, encontrar una solución eficaz y económica para combatir el calor se ha vuelto una prioridad. En este sentido, Leroy Merlin ha introducido al mercado el aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg, que se ha convertido rápidamente en el producto más vendido de la temporada. Este dispositivo promete enfriar eficazmente cualquier espacio sin incurrir en los altos costos de los sistemas de aire acondicionado tradicionales. Con un diseño compacto y funcionalidades avanzadas, el ELUXE 1720 fg se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan comodidad y ahorro.

La popularidad del aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg no es casualidad. Su clasificación energética A y su capacidad de enfriar espacios de hasta 14.33 metros cuadrados lo hacen perfecto para apartamentos, oficinas pequeñas o cualquier área donde se necesite un enfriamiento eficiente. Además, este aparato no solo refresca el ambiente, sino que también incluye una función de deshumidificación, mejorando así la calidad del aire. El temporizador de 24 horas y el mando a distancia facilitan su uso, permitiendo ajustar la temperatura sin tener que moverse de la comodidad del sofá o la cama. Además, este innovador dispositivo de ELUXE no requiere instalación profesional, lo que significa que puedes empezar a disfrutar de sus beneficios prácticamente desde el momento en que lo sacas de la caja. Su diseño portátil, con un peso de solo 19 kg, permite moverlo con facilidad de una habitación a otra, asegurando un ambiente fresco en cualquier parte de tu hogar. Con características como el mando a distancia y la función de temporizador, el aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg se posiciona como una opción práctica y accesible para quienes desean enfrentar el calor sin comprometer su presupuesto.

El invento portátil de Leroy Merlin para olvidarte del calor

El aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg destaca por su eficiencia energética, con una clasificación A que asegura un bajo consumo de electricidad. Con una salida de potencia de refrigeración de 2 kW, es capaz de enfriar habitaciones de hasta 14.33 metros cuadrados de manera efectiva. Esta combinación de potencia y eficiencia energética no solo garantiza un ambiente agradable, sino que también ayuda a reducir las facturas de electricidad.

Función de deshumidificación

Una de las características más apreciadas de este modelo es su capacidad de deshumidificación, que elimina hasta 19.2 litros de humedad del aire por hora. Esta función es especialmente útil en climas húmedos, ya que mejora considerablemente la comodidad en el interior, previniendo la formación de moho y hongos, y manteniendo el aire más limpio y saludable.

Temporizador y mando a distancia

El ELUXE 1720 fg viene equipado con un temporizador de 24 horas, lo que permite programar el encendido y apagado del aparato según tus necesidades diarias. Esta función no solo mejora la comodidad, sino que también contribuye al ahorro energético. Además, el mando a distancia incluido facilita el control del aire acondicionado desde cualquier lugar de la habitación, ofreciendo una experiencia de uso cómoda y sin complicaciones.

Facilidad de uso e instalación

Una de las grandes ventajas del aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg es su facilidad de instalación y uso. No requiere una instalación profesional, lo que significa que puedes tenerlo funcionando en cuestión de minutos. Su diseño compacto, con unas dimensiones de 68 cm de altura, 33 cm de anchura y 28 cm de profundidad, y un peso de 19 kg, lo hacen fácil de mover y ubicar en cualquier espacio.

Ausencia de filtros y mantenimiento sencillo

Este modelo de aire acondicionado no cuenta con un filtro, lo que reduce significativamente las tareas de mantenimiento. Sin embargo, es importante realizar limpiezas periódicas del aparato para asegurar un funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil. La ausencia de filtros también implica que no hay necesidad de reemplazos costosos, lo que contribuye aún más al ahorro económico a largo plazo.

Para mantener el aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg, es importante limpiar regularmente las rejillas de ventilación y la superficie exterior con un paño húmedo para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Aunque como mencionamos, este modelo no incluye filtros, se recomienda revisar y limpiar las partes accesibles del sistema de ventilación para asegurar un flujo de aire sin obstrucciones. También es esencial vaciar el depósito de agua de la función de deshumidificación con frecuencia para evitar desbordamientos y mantener la eficiencia del aparato. Además, asegurarse de que el área alrededor del aire acondicionado esté libre de obstáculos permitirá un mejor rendimiento y una distribución uniforme del aire fresco. Por último, guardar el dispositivo en un lugar seco y protegido cuando no se use durante largos períodos ayudará a prolongar su vida útil.

Consideraciones de ruido

El nivel de sonido mínimo del ELUXE 1720 fg es de 65 dB, lo cual es importante tener en cuenta si se planea usar el dispositivo en un dormitorio o una oficina donde se requiere silencio. Aunque no dispone de un modo silencio, su nivel de ruido es comparable al de una conversación normal, lo que puede ser aceptable para la mayoría de los usuarios.

El aire acondicionado portátil ELUXE 1720 fg de Leroy Merlin se presenta como una solución eficaz, económica (tan sólo cuesta 173,60 euros) y fácil de usar para combatir el calor este verano. Su eficiencia energética, funciones avanzadas como la deshumidificación y el temporizador, junto con su facilidad de uso e instalación, lo convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una alternativa práctica a los sistemas de aire acondicionado tradicionales. Si estás buscando una forma de mantenerte fresco sin incurrir en altos costos, este innovador dispositivo de ELUXE es una opción que definitivamente debes considerar.