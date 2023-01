Marejada en Comisiones Obreras. El comité de empresa nacional de la central sindical se enfrenta a su secretario general, Unai Sordo, y ha dado su apoyo en una nota interna a los trabajadores del sindicato en Galicia, que han anunciado una huelga indefinida ante la falta de acuerdo sobre la subida de los salarios en la organización para 2023. El pasado 16 de enero, la Coordinadora de los Representantes Legales de los Trabajadores de CCOO redactaron y aprobaron un texto de apoyo a los empleados del sindicato en Galicia que este viernes ha sido apoyado por el comité de empresa de la Confederación Sindical del sindicato, la estructura nacional.

Los 51 empleados del sindicato en Galicia -en Valencia han planteado un ERE y en Madrid ofrecieron una subida salarial del 0,5% a los trabajadores que ganaran más de 26.000 euros- han decidido ir a la huelga indefinida a partir del 23 de enero después de que no alcanzaran un acuerdo con la dirección regional del sindicato. La jefa del comité, Nieves Guantes, señala que llevan nueve años con el sueldo congelado. Guantes ha acusado a CCOO de actuar «como la empresa más rastrera».

Ante esta situación, el pasado 16 de enero los representantes legales apoyaron a los trabajadores del sindicato en Galicia con una nota muy dura contra la actuación del sindicato. «Obtener la misma subida salarial que CCOO reclamó a la patronal durante la negociación colectiva. Esa es la ambiciosa aspiración de quienes trabajan en el sindicato en Galicia», decían. «Mientras CCOO presionaba en las calles y en las mesas de negociación para que los y las trabajadoras no perdieran poder adquisitivo, en el intento olvidaba sus reivindicaciones. En el exterior reclamaba un incremento del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024 y exigía cláusulas de revisión salarial, mientras que de puertas para adentro proponía que los y las trabajadores de Galicia se conformara con una escuálida subida del 1,25% para el año pasado. Y, por si eso no fuera suficiente, para 2023 y 2024 planteó un incremento salarial cero», denuncian.

El comité nacional ha apoyado a los empleados del sindicato en Galicia después de que el líder de CCOO, Unai Sordo, hiciera unas polémicas declaraciones el viernes por la mañana en Onda Cero. Preguntado por este asunto, Sordo ha encendido más a los trabajadores al responder que «un sindicato no es una empresa. La dirección de CCOO está obligada a gestionar los recursos que nuestra filiación pone en común. La evolución de los salarios en CCOO no tiene nada que ver con las empresas. Aquí no hay beneficios y debemos gestionar nuestros recursos con responsabilidad. Quizá hay quién no sabe qué es un sindicato. Un sindicato no puede actuar como una empresa porque no es una empresa. Dentro de las condiciones laborales más que dignas de los compañeros de CCOO de Galicia hay que priorizar los derechos de la gente trabajadora».

En definitiva, el pulso está echado entre la dirección del sindicato y los representantes de los trabajadores. Sordo ha apoyado que se le ofrezca a los empleados del sindicato cero euros de subida pese a la inflación y pese a que él reclama a las empresas subidas importantes bajo amenazas de manifestaciones.