Lidl tiene tiendas de outlet y no lo sabías: son una perdición y están en estos sitios

Lidl es uno de los supermercados más populares en nuestro país que suele caracterizarse además por contar con grandes descuentos en muchos de sus productos. Ofertas y «chollazos» que van más allá si tenemos en cuenta algo que pocos saben: la existencia de tiendas outlet de Lidl que son una perdición, pero ¿cómo se llaman? ¿y dónde se encuentran?. Te lo contamos todo a continuación.

Lidl tiene tiendas de outlet y no lo sabías

Como ya todos sabemos, Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán que se ha hecho muy popular en España por sus productos de calidad a precios bajos. Pero lo que quizás no sabes es que Lidl también tiene un outlet que tiene el nombre de Factori Discount, donde puedes encontrar aún más ofertas y descuentos básicamente en sus productos de bazar y en concreto todo lo que es hogar, moda, deporte, cocina y bricolaje.

Factori Discount es el outlet de Lidl donde se venden los productos que han sido descatalogados de Lidl o que ya no se encuentran disponibles en sus establecimientos. Los precios que se encuentran en Factori Discount tienen rebajas de hasta un 50%, con lo que podrás conseguir algunos de ellos desde 3 euros o incluso 50 céntimos.

Dónde están las tiendas outlet de Lidl

Factori Discount cuenta con tres tiendas en Madrid y la primera de ellas en la calle Sierra Morena en Pinto, abrió ya hace quince años (en 2008). Tras esta tienda se abrió la de la calle Pilar de Madariaga Rojo en Vallecas y la tercera ha sido la de Avenida de Madrid en Alcalá de Henares.

Las tiendas cuyo cartel luce además los colores rojo, amarillo y azul que distinguen a Lidl, cuentan como decimos con productos que pertenecen al bazar de Lidl ya que son restos de stocks que todavía pueden ser del interés de los clientes. Entre estos, los más buscados son como no, los electrodomésticos, las herramientas o la ropa y calzado, pero también podemos encontrar menaje, artículos de decoración, de limpieza y hasta juguetes (estos sobre todo una vez haya acabado la campaña de Navidad), perteneciendo además a firmas que trabajan con o para Lidl como Silvercrest, Parkside, Esmara, Crivit, Livarno, etc., pero también hay productos de otras marcas conocidas, como Russell Hobbs, Ufesa, Singer, Vileda, etc.

Las ofertas de Factori Discount se renuevan constantemente, por lo que es conveniente estar atento. Además, algunas ofertas son limitadas en stock o en tiempo, por lo que hay que ser rápido para aprovecharlas antes de que se agoten o caduquen.

Factori Discount es una oportunidad única para comprar productos de calidad a precios increíbles, con descuentos que pueden llegar hasta el 50%. Si eres un fan de Lidl y de las gangas, no puedes dejar de visitar este outlet, ya sea en sus tiendas físicas o en su web.

La evolución de Lidl en España

La presencia de los outlets de Lidl en nuestro país, no quiere decir para nada que sus supermercados no sean un éxito comercial. Todo lo contrario, siendo Factori Discount un buen modo para dar salida a productos que ya no son de temporada pero que todavía pueden ser útiles.

La presencia de Lidl en España ha sido siempre creciente y no parece que de momento vaya a frenar. Lidl llegó a España en 1994, abriendo su primera tienda en Lérida. Sin embargo en sus comienzos, sus tiendas eran un poco austeras y su aspecto era similar al de almacenes y rondaban los 800 metros cuadrados. En los últimos años en cambio, la cadena alemana ha renovado su imagen dejando clara su apuesta por supermercados modernos que son más grandes, contando en la mayoría de casos con 1.200 y 1.400 m2. Además, ha ampliado su oferta de productos frescos, ecológicos y regionales, así como su marca propia Deluxe, que ofrece productos gourmet a precios asequibles. Lidl también ha apostado por la innovación y la digitalización, lanzando su propia app, su tienda online y su servicio de entrega a domicilio.

Y su expansión prosigue ya que Lidl tiene previsto invertir 1.500 millones de euros en España entre 2021 y 2024, con el objetivo de abrir más de 150 tiendas y cuatro plataformas logísticas. A finales de 2022, Lidl contaba con unos 670 establecimientos en España, lo que supone un aumento de más del 18% respecto a 2013.

Con estos cambios, Lidl ha logrado aumentar su cuota de mercado y su fidelidad de clientes, posicionándose como una de las cadenas de supermercados líderes en España.