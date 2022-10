Lidl te hará disfrutar de un café recién molido con este producto

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y no nos sorprende, nosotros no somos nadie sin una buena taza antes de salir de casa. Su preparación, ingredientes y origen son elementos esenciales para notar todos sus matices y en Lidl tienen el producto que te hará disfrutar de café recién molido cada mañana tirado de precio.

El producto de Lidl que necesitan los amantes del café

La preparación del café se ha convertido en un arte para muchos, seleccionar un grano de calidad y poderlo disfrutar recién molido consigue que tu café sea más intenso y aromático al tomarlo. Es un simple gesto, pero conseguirá que puedas disfrutar de tu café como nunca antes. Una vez lo prepares con el grano recién molido en casa, ya no querrás comprarlo de otra manera… ¡Quedas avisado!

En Lidl te lo ponen fácil y han aprovechado que era el Día internacional del Café este sábado para tener el producto que buscabas a un precio de locos. Por menos de 12 euros podrás llevarte a casa un molinillo eléctrico de café con capacidad para 8 o 9 tazas de café. Podrás preparar el café de toda la familia y seguro que alguno se pone una segunda taza.

Este molinillo eléctrico es ideal para disfrutar del café recién molido en casa con solo apretar un botón. Tendrás que seleccionar tu grano de café favorito, ponerlo en el molinillo y pulsar el botón para conseguir un molido uniforme, fino y de calidad.

Este modelo cuenta con un triturador de acero inoxidable de alta calidad para conseguir el toque de molido óptimo para la preparación del café y tiene una tapa transparente para que puedas ir controlando el grado de molido que deseas en cada ocasión. Además, el producto incluye un pincel de limpieza para que puedas dejarlo impecable tras cada uso, así podrás disfrutar de todos los matices y sabores de un café puro y recién molido antes de salir de casa.

Tiene una potencia de 180 W y un diseño compacto y actual que no desentonará en tu cocina. Puedes dejarlo cerca de la cafetera o incluso guardarlo en algún armario, al no ocupar demasiado espacio, el almacenaje no será un problema.

Beneficios del café recién molido

El café molido pierde su aroma, calidad y sabor mucho más rápido que el que se conversa en grano. Si se muele justo antes de su preparación, se consigue un café más intenso y rico en sabor que disfrutarás en cada sorbo. Además, se conservarán mejor las propiedades del café y conseguirás disfrutar más de sus beneficios.

También, es importante escoger un grano de café con una fecha de envasado próxima a la compra. Los granos también van perdiendo calidad, por ello, cuanto más nuevo sea, mejores oportunidades tendremos de que no haya perdido sabor con el paso del tiempo.

Este producto de Lidl para disfrutar del café recién molido será una inversión en sabor y una vez lo pruebes, ya no querrás disfrutarlo de otra manera. Requiere de mayor dedicación y tiempo, pero el resultado sorprende a los que adoran una buena taza de café.