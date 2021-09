¿Es o no el desayuno la comida más importante del día? Existe un gran debate en torno a esta cuestión, pero de lo que no cabe de ninguna duda es de que debemos darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita para afrontar la jornada. El pan tostado siempre es una buena opción, sobre todo si lo acompañamos de alimentos saludables como el hummus de aguacate o el aceite de oliva. Pues bien, ahora Lidl ha puesto a la venta una tostadora que no ha tardado en convertirse en un ‘top ventas’ porque la relación calidad-precio es excelente.

La tostadora tiene 870 W de potencia y dos ranuras. En lo que respecta a sus características, cuenta con seis niveles de tostado y función de calentamiento, descongelación y parada. Ofrece unos resultados estupendos gracias al control de tostado y al centrado automático de las tostadas.

A pesar de su bajo precio, también incluye un accesorio calientapanecillos. De esta manera, si en vez de una rebanada de pan de molde te apetece tostar un bollito de pan o una rebanada de pan casero, por ejemplo, solo tienes que colocar este accesorio en la parte superior de la tostadora y ponerla en marcha.

Por supuesto, tiene función de elevación alta para que puedas extraer las tostadas pequeñas de forma segura. Tiene enrollacable integrado y mide 26,1 centímetros de ancho x 17,8 centímetros de profundidad x 16,4 cm de alto. Pesa 1,04 kilos.

Por lo tanto, es una tostadora compacta que apenas ocupa sitio en la encimera de la cocina, lo cual es un gran punto a favor. Otro de los detalles es que tiene pies antideslizantes de silicona. En lo que respecta a la limpieza, es muy sencilla gracias a la bandeja recogemigas extraíble.

Teniendo en cuenta estas características, podrías pensar que la tostadora es cara, pero nada más lejos de la realidad. Está disponible en la tienda online de Lidl por 14,99 euros, en color negro y azul turquesa. Por ahora no hay información sobre si la cadena alemana la pondrá a la venta en los establecimientos físicos.