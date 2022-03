¿Eres un amante del orden? Nosotros no lo podemos evitar y es que no hay nada mejor que llegar a cada después de un largo día y tenerlo todo en su sitio. Leroy Merlin hace realidad el deseo de todos los amantes del orden con este inventazo, no podrás vivir sin él.

El orden tiene muchos beneficios en nuestra salud, nos ayuda a estar más tranquilos y relajados, por eso, es interesante incorporar soluciones de almacenamiento y organización funcionales, bonitas y prácticas. Conseguir que cada cosa tenga su sitio y mantener una rutina de limpieza eficaz, serán la clave para que tu casa esté siempre lista y ordenada.

Pero, si aún no has encontrado los productos de organización que necesitas, estás de suerte, ya que este inventazo del Leroy Merlin es ideal para los amantes del orden que busquen soluciones económicas y eficaces. El éxito está garantizado y más bonito no puede ser.

Se trata de la cesta extraíble Spaceo Home, una cesta extraíble fabricada en acero y con un elegante acabado en color negro. Es ideal para organizar el interior de un armario y poder acceder de manera sencilla a lo que tenemos al final del armario. Es fácil de instalar y muy práctica, ya que ofrece un almacenamiento extra en uno de los muebles que más desorden tiende a acumular.

La cesta es amplia, extraíble y tiene un diseño funcional que va a conquistar al amante del orden que hay en ti. Se puede combinar perfectamente con otros modelos similares de la serie SPACEO, disponible en el Leroy Merlin. Así podrás encontrar la medida que más se adapte a tus necesidades y a las de tu armario. Puede ser una solución eficaz para guardar complementos como cinturones, bufandas o bolsos, así podrás extraer la cesta y escoger el perfecto para cada ocasión sin rebuscar entre las capas de ropa de tu armario. ¡Lo mejor es que puedes tener esta práctica cesta por menos de 26€!

¿Por qué ordenar el armario?

Contar con un armario organizado tiene múltiples ventajas y este inventazo del Leroy Merlin puede ser la solución a medida para conseguir un armario de revista. Te contamos los principales beneficios de tener un armario organizado en tu casa: