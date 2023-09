Opel es uno de los fabricantes de coches que registra los mejores datos de matriculaciones de vehículos electrificados en el mercado español. La firma alemana cuenta con una amplia gama de automóviles con motores a pilas y algunos de ellos con producción en España, como es el caso del nuevo Corsa. Unas cifras que han hecho que la noticia de que al plan Moves III le quedan tan sólo cuatro meses de vida, por el momento, le haya caído como un jarro de agua fría. Ante esta situación, la marca se suma al sector en bloque y pide la prórroga de las ayudas para coches eléctricos.

OKDIARIO entrevista a Vincent Lehoucq, director de Opel España y Portugal, para conocer a que retos se enfrenta la compañía alemana en pleno aumento de la inestabilidad política y económica España con el reto de la transición de los motores de combustión a los eléctricos de fondo.

Pregunta: ¿Cuáles son los planes de Opel para este año en España?

Respuesta: Para este final del año, Opel cuenta con lanzamientos muy importantes en España y el más importante, por varias razones, es el del nuevo Corsa. Primero porque es uno de los coches que fabricamos en España, en nuestra fábrica de Figueruelas, y, además, tiene un peso histórico en la mente de los consumidores en España y matemático en las ventas de Opel en el mercado español.

El nuevo Corsa lo lanzamos en España a finales de este mes de septiembre y los visitantes del IAA Mobility de Múnich lo pueden descubrir en primicia. El nuevo Corsa aporta muchas cosas nuevas de diseño, pero también una segunda generación de motores eléctricos con más potencia y más autonomía, que nos va a permitir tener una oferta de electrificación perfecta para acompañar el devenir de la marca.

En ese sentido, el nuevo Corsa es la clave del éxito presente y futuro de la marca Opel en España.

P: ¿Por qué es tan importante España para Opel?

R: La razón es muy sencilla, podría ponerme a hablar de romanticismo, pero al final la fabricación son números y la fábrica de Zaragoza, si no es la mejor del grupo, es una de las mejores en cuanto a eficiencia. Y al final, cuando fabricamos un coche del segmento B, un coche que debe tener un coste de fabricación controlado y ser competitivo en el mercado, necesitas una fábrica extremadamente eficiente y que entregue la mejor calidad. Y eso es lo que nos da la fábrica de Zaragoza.

Los compañeros hacen un trabajo fantástico y ahí seguimos con el nuevo Corsa para muchos años.

P: ¿Qué expectativa de mercado tenéis con este modelo y qué reacción esperáis de los motores eléctricos en el mercado?

R: El mercado eléctrico empieza a ser en España más real, es un mercado que va despacio pero que está en crecimiento. Aquí es donde Opel tiene una oportunidad, ya que cuenta con una gama casi electrificada con el nuevo Corsa con dos ofertas de motores eléctricos; con el Moka eléctrico que ya está haciendo un papel relevante y es una de las otras novedades que aportamos aquí en el Salón de Múnich; y el Astra eléctrico, que ya está en cinco puertas, cuyos pedidos ya están abiertos para el mercado español.

Hoy en día Opel tiene un mix de vehículos eléctricos superior al que registra la media del mercado español. Es decir, que conseguimos este objetivo de tener más cuota de vehículo electrificado que cuota total, mostrando bien que vamos en la dirección correcta para acompañar el mercado, pero también acompañando a nuestros clientes, que al final también les tenemos que ayudar en esta transición.

«Demandamos que haya continuidad de los planes de ayuda en España, ya que no es un mercado maduro en materia de electrificación»

P: ¿Cómo ves el mercado español? ¿Se están congelando las ventas por la inestabilidad política y económica?

R: De momento, el mercado español ha presentado un crecimiento dinámico. Es verdad que se ha visto empujado fuertemente por la demanda de ‘rent a car’, que es un mercado muy importante en España. Lo cierto, es que este verano las matriculaciones parecen haber aflojado, pero lo importante es que siguen registrando valores en crecimiento, por ello, es todavía pronto para decir si este efecto tiene que ver con la estacionalidad del verano o con la incertidumbre política, que siempre hay dudas de si este factor puede afectar o no a que alguien se compre un coche hoy o mañana.

A pesar de los factores citados, yo creo que terminaremos con un mercado en crecimiento este año, quizá ligeramente frenado esta última parte del año, pero yo creo es pronto para sacar grandes conclusiones y menos en agosto, ya que no es un mes de comprar, es más bien un mes de entregar coches. Aunque Opel ha hecho un mes de pedidos bastante interesante.

P: ¿Cómo puede afectar a las ventas el fin del plan Moves III en 2024?

R: Desde Opel estamos llevando a cabo distintas medidas para dinamizar el mercado de eléctricos en España como por ejemplo la financiación de la ayuda debido a los retrasos en el cobro de los subsidios y es importante aclarar que todos los clientes que tienen en marcha un plan Moves lo van a cobrar.

Ante esta situación demandamos que haya continuidad de los planes de ayuda en España, ya que no es un mercado maduro en materia de electrificación y necesitamos que la ayuda para la compra de un eléctrico en España sea racional, como lo es hoy en día gracias al plan Moves, con lo cual parece impensable no tener ayudas el año que viene en España.

Habrá que ver qué cantidad, qué cuantía, de qué forma, ojalá sea un sistema nacional y no regional para simplificar la parte administrativa y ya está. Sé que se está trabajando, pero al estar el Gobierno en funciones no se con quien se está hablando ahora mismo. Al final los objetivos de bajada de CO2 que tenemos las marcas de automoción también lo tienen los países, con lo cual parece impensable que no haya un programa de ayudas para vehículos electrificados el año que viene.

P: ¿Se están congelando los precios en el sector y volviendo a una política de ofertas por el aumento de la oferta en el mercado?

R: Hay varios efectos que van en ese sentido. Uno es la mejora del abastecimiento en las fábricas tras la penuria en el suministro de piezas en las fábricas, lo que ha provocado que ya haya disponibilidad de casi todos los modelos para entregar de forma rápida o con plazos de espera razonables. Hay otro efecto importante y es que al final este hecho de que la oferta mejore también se debe a que los propios proveedores de componentes han mejorado sus niveles de producción y esto nos permite tener unos costes de fabricación más óptimos.

Al final lo que estamos haciendo como marca es que al igual que no nos quedó otro remedio, en su momento, que aumentar precios para acompañar esta subida de costes, ahora lo que estamos haciendo es devolver al mercado los costes que estamos recuperando, con lo cual eso nos va a permitir una vuelta a cierto nivel de descuentos. Unos descuentos que ya se están moviendo, ya que buena parte del resultado de Opel en el mes de agosto gracias a la vuelta de las ofertas más competitivas.

P: ¿Qué opinas del desembarco de los fabricantes chinos al mercado español?

R: Desde Opel estamos trabajando para competir con todos los actores del mercado con el objetivo de hacer llegar a nuestros clientes el mejor producto con una apuesta clara por la electrificación de la gama.