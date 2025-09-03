La Justicia lo hace oficial: los propietarios de viviendas o garajes pueden reclamar los gastos de este derrame tan común

Los propietarios pueden reclamar a su comunidad de vecinos los gastos por goteras cuando afecten a viviendas o garajes. La Ley de Propiedad Horizontal confirma que las personas que sufran estos desperfectos en su bien inmueble podrán reclamar los gastos a la comunidad de vecinos, que tendrá la obligación de hacerse cargo de estos desperfectos, sea cual sea su origen. Consulta en este artículo todo lo que dice la ley sobre quién se tiene que hacer cargo de los gastos por goteras cuando afecten a viviendas o garajes.

Esto seguro que nos ha pasado a todos, ya que es algo común dentro de una propiedad de vecinos. Una gotera que aparece en un garaje y que impide que puedas guardar tu vehículo en la zona que has pagado. Muchos pueden pensar que será el propietario el que se tendrá que hacer cargo del coste, pero no: la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que de ello se tendrá que hacer cargo la comunidad de vecinos, ya que tiene que velar por la habitabilidad del inmueble, ya sea una casa o un garaje.

Esto lo dice el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, que deja claro en su punto 1, apartado «a», que la Junta de Propietarios se tendrá que hacer cargo de «los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes». También será de su cometido «las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal» y también «las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes».

Gastos por goteras en viviendas y garajes

Sobre este tema ha publicado un vídeo reciente Álex Nasu, que en la red social TikTok se hace llamar @administradordefincas, y que suele realizar publicaciones aconsejando a los propietarios e inquilinos sobre sus derechos en lo que concierne al tema de la vivienda. «¿Puedo reclamarle a la comunidad que me arregle la filtración en mi plaza de garaje?», comienza diciendo en un vídeo que ha contado con una gran repercusión en las redes.

«Sí, claro que lo puedes reclamar. La comunidad tiene que garantizar la habitabilidad y la estanqueidad del edificio», apunta, poniendo el foco en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que habla del deber de conservación del inmueble.

«Se entiende que el inmueble son todas las unidades que lo integran. No son solo los pisos, sino también las plazas de garaje», dice en un vídeo que cuenta con un buen número de comentarios de algunos propietarios que han contado algún caso en el que han sido ellos los que se han tenido que hacer cargo de los gastos por goteras en los garajes.

«Vino el seguro y argumentó que el bajante era privativo y no lo cubrieron», dice un usuario de las redes sociales. «Si el origen es privativo, no», cuenta otra persona sobre un caso que también es genérico. Si la gotera nace dentro de un inmueble, la ley indica que tendrá que ser costeada por el propietario. Como por ejemplo, en el caso que se produzca una gotera en un cuarto de baño y esto afecte al vecino de abajo. De la reparación se hará cargo el seguro del hogar de la persona que vive en el origen de la gotera.