El juez Manuel García-Castellón ha citado de nuevo a declarar al BBVA como persona jurídica tras la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la instrucción del caso de los contratos del BBVA con Villarejo, adelantada el viernes por OKDIARIO. Responde así a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también concede volver a solicitar al banco 3,9 millones de hits (archivos, datos y correos) de diferentes directivos y ex directivos. Asimismo, el juez acuerda excluir de la causa la declaración del presidente del BBVA, Carlos Torres. No obstante, tumba otras diligencias solicitadas que podrían arrojar mucha más luz sobre el caso.

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia del viernes anulaba la prórroga de la instrucción de la pieza 9 del caso Villarejo, a petición del BBVA, e impedía la práctica de nuevas diligencias posteriores al 25 de julio de este año, lo que invalida la citada declaración de Torres (que fue citado con posterioridad a esa fecha). No obstante, García-Castellón sí concede algunas de las peticiones de los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Entre ellas, la nueva citación del banco como persona jurídica.

Así, ordena «que se cite únicamente a la persona jurídica investigada, BBVA, a través de la persona especialmente designada para declarar en su nombre asistido de su Letrado defensor (…) para que manifieste, exclusivamente: Si dispensa del secreto profesional y, autoriza expresamente a que pueda declarar sobre los hechos objeto de este procedimiento» a varios directivos del banco: María Jesús Arribas -directora jurídica, cuya negativa a declarar motivó la citación de Torres-, Nuria Sánchez, Rafael Castellano y Elena Arias.

Todos ellos se negaron a declarar sobre los contratos con el excomisario Villarejo aludiendo al secreto profesional, ya que son abogados colegiados. No obstante, la Fiscalía entiende que el secreto no aplica a su caso, ya que el banco no es su cliente sino su empleador. El magistrado no entra al fondo de este cuestión, pero admite que se pregunte al BBVA si les dispensa de ese secreto. Algo a lo que el banco, previsiblemente, responderá de forma negativa.

3,9 millones de hits

También va a pedir al banco «si dispensa del secreto profesional y, autoriza expresamente a que, bien a través de PwC, bien a través de los Letrados, manifieste si aportará, o rechaza aportar, las diferentes versiones de los mapas de resultados, así como todos los hits asociados a la versión 7».

Esta versión incluye 3,9 millones de hits frente a los 2,3 millones aportados hasta ahora por el BBVA. Los fiscales solicitaban preguntar al banco si dispensaba del secreto a PwC para aportar esos documentos; el juez rebaja esa pregunta a si va a aportarlos o se niega a hacerlo como hasta ahora, al entender que «tal diligencia ya fue acordada por auto de 6 de junio de 2.023, en el sentido de que manifestase si los aportarían o no, no habiendo sido contestada pese al tiempo transcurrido (no quedando afectado por el recurso de apelación interpuesto y recientemente resuelto, pues no se trataba de aportarlos, sino de manifestar si lo harían)».

Torres queda fuera, de momento

Por el contrario, García-Castellón niega el resto de peticiones de la Fiscalía, que tenían mucha más enjundia. Por ejemplo, el examen de los hits que afectan a una serie de directivos y ex directivos. Entre ellos, el citado Carlos Torres y el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, cuando fue consejero delegado del BBVA. A juicio, del magistrado, esta sería una nueva diligencia no acordada antes del 25 de julio y, por tanto, «deviene de imposible cumplimiento su práctica, pues no cabe acordar nuevas diligencias».

Por el mismo motivo, rechaza otras diligencias como investigar los hits que afectan a los periodistas supuestamente espiados por Cenyt (la empresa de Villarejo) por encargo del BBVA. Sí permite, por último, el acceso a los que afectan a Luis Pineda (presidente de Ausbanc) y a Luis del Rivero (presidente de Sacyr cuando la constructora intentó hacerse con el control del BBVA en 2004), algo que ya había autorizado el auto del pasado viernes que ordenaba el cierre de la instrucción.

Esta razón es la que también le obliga a excluir de la instrucción la declaración de Torres del 16 de octubre. Eso no descarta completamente la imputación del presidente, aunque es lo más probable, ya que en el citado examen de los hits podría aparecer alguno que le incrimine en los presuntos delitos cometidos por el BBVA.