Los inversores creen que habrá acuerdo sobre la deuda en EEUU pero dudan de un rally alcista en la bolsa

Los inversores creen que la negociación sobre el techo de la deuda de Estados Unidos acabará inevitablemente en un acuerdo, con otra dosis adicional de liquidez para los mercados, aunque no está claro si esto puede impulsar un sesgo alcista en las bolsas, ya que esta nueva inyección de dinero puede dirigirse alternativamente a la compra de bonos del Tesoro que se emitirán en adelante. De momento, las conversaciones entre los partidos demócrata y republicano en EEUU están empantanadas, pero los analistas confían en que se producirá un consenso final. En caso contrario, y como bien ha recordado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el país entraría en suspensión de pagos porque ya en junio no habría dinero para remunerar a los funcionarios, policías, militares, etcétera.

Los analistas parecen cómodos con una combinación de inflación alta, pero no disparada, crecimiento de los beneficios y condiciones monetarias no demasiado exigentes, aunque no sean las de hace un año. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los inversores consultados por OKDIARIO, piensan que la Reserva Federal sólo cederá en su endurecimiento monetario si la economía se cae, y si la economía se cae, los beneficios no van a ir tan bien como hasta ahora. La gran cuestión es cuál de las cuestiones va a ser sacrificada: la estabilidad de precios o el crecimiento.

En los últimos seis meses, el S&P, el índice bursátil de referencia mundial, ha estado moviéndose entre los 3.800 y los 4.200 puntos. Da la impresión de que quiere romper ese rango hacia arriba, y, aunque las circunstancias no son favorables, la realidad es que podría hacerlo sobre todo si los inversores empiezan a percibir que la FED va a convivir con una inflación algo elevada si ve que subidas adicionales de los tipos de interés pueden perjudicar a la economía.

Según los analistas citados, lo que suceda con el techo de la deuda va a ser importante, pero no en el sentido en el que se está interpretando. Obviamente, si no hay acuerdo las bolsas caerán, pero hay que descontar que habrá acuerdo y, bajo esta hipótesis, lo importante es lo que haga la FED porque una parte se dirigirá a comprar los nuevos bonos del Tesoro que se emitirán. Si, por el contrario, la FED decide ampliar la liquidez para ayudar a esa nueva financiación del Tesoro americano, quizá las bolsas subieran al percibir que el nuevo modelo es convivir con una inflación algo elevada para no perturbar el crecimiento.

En la última semana, el sesgo del mercado ha sido alcista. El Dow Jones y el MSCI de bolsas emergentes han subido el 0,4%, el S&P el 1,6% y el Eurostoxx el 1,8%. En el caso de las tecnológicas, la tendencia ha ido claramente a más, con el Nasdaq subiendo más de un 3% en la semana. Lo mismo pasa con el Nikkei, otro de los índices estrella de este año, que en la semana ha continuado las subidas hasta un 4,8%. Pero si la medición se hace en las últimas cuatro semanas, todos los grandes índices han bajado, de nuevo con las excepciones del Nasdaq y el Nikkei, que acumulan subidas del 4,8% y 7,8% en ese periodo.

Según las fuentes consultadas, la composición de las subidas e incluso la narrativa del mercado ha cambiado de forma notable. En el 2022 los sectores líderes eran la energía, el sector industrial, los materiales y el sector financiero, mientras que la tecnología se quedó rezagada. Las compañías de mediana y pequeña capitalización también lo hacían bien, y el mercado subía con una amplia participación de valores y sectores. En el 2023, sin embargo, aunque las esperanzas se pusieron en la reapertura de la economía china, que debería haber beneficiado a un conjunto amplio de valores tradicionales, la realidad es que suben la tecnología y el consumo, sobre todo en el sector del lujo, e incluso dentro de esas categorías la subida se concentra en pocos valores.

Durante la semana pasada se han producido algunos datos macroeconómicos interesantes, como la segunda lectura del PIB americano del primer trimestre y la también segunda lectura del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que han sido buenos. Habiendo tocado la semana pasada máximos de los últimos nueve meses, quizá hay una cierta sobrecompra en el mercado, pero si hay buenas noticias en las negociaciones sobre el techo de deuda podría haber un nuevo tirón alcista al menos a corto plazo.