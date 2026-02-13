El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con tono vacilante. El selectivo madrileño arrancaba con una caída del 0,17%, lo que le llevaba a situarse en los 17.869,8 puntos y a alejarse momentáneamente de la cota psicológica de los 17.900 enteros. Sin embargo, apenas unos minutos después del toque de campana, el índice se daba la vuelta y registraba un avance del 0,14%, hasta recuperar los 17.917 puntos.

La jornada bursátil viene marcada por una combinación de factores empresariales y macroeconómicos, tanto en España como en el ámbito internacional. Los inversores analizan con cautela los resultados corporativos conocidos en las últimas horas y la evolución de la inflación en España, mientras observan también el comportamiento del crudo, de la deuda soberana y del mercado de divisas.

En el plano internacional, la publicación de resultados ha dejado cifras relevantes. La multinacional francesa L’Oréal cerró 2025 con un beneficio neto de 6.127 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al ejercicio anterior. En paralelo, la compañía anunció que su consejo de administración propondrá en la junta general del próximo 24 de abril el nombramiento de Pablo Isla —actual presidente de Nestlé y ex consejero delegado de Inditex— como vicepresidente del grupo francés.

En España, la atención también se dirige al ámbito empresarial. Este viernes ha comenzado el nuevo programa de recompra de acciones propias de HBX Group, compañía tecnológica especializada en servicios de viajes. El plan contempla un importe máximo de 100 millones de euros, en una operación que suele interpretarse como señal de confianza en la evolución futura del negocio y que puede tener impacto en la cotización.

La inflación modera su ritmo en enero

En el terreno macroeconómico nacional, el foco está puesto en los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes a enero, publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa interanual se moderó seis décimas, hasta el 2,3%, lo que supone el nivel más bajo desde el pasado mes de junio.

El descenso se explica, principalmente, por la caída de los precios de los carburantes para vehículos personales y por la evolución de la electricidad. Esta moderación de la inflación ofrece cierto alivio a los mercados y refuerza las expectativas de estabilidad en los costes energéticos, aunque los analistas siguen atentos a posibles repuntes en los próximos meses.

En los primeros compases de la sesión, los valores más penalizados dentro del Ibex eran Puig, con una caída del 1,88%; Indra, que cedía un 1,57%; y ArcelorMittal, con un retroceso del 1,18%. En el lado contrario, destacaban las subidas de Mapfre (+0,8%) y Cellnex (+0,65%).

Europa, petróleo y deuda: referencias clave

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada con comportamiento dispar. La plaza de París registraba una caída del 0,3%, mientras que Fráncfort subía un 0,15%. Milán cedía un 0,2% y Londres avanzaba un 0,27%, reflejando un escenario de cautela generalizada entre los inversores del continente.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent (referencia en Europa) descendía un 0,19%, hasta situarse en los 67,39 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,22%, hasta los 62,7 dólares. La evolución del crudo sigue siendo determinante para las expectativas de inflación y para la rentabilidad de las compañías energéticas.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba ligeramente frente al dólar, con una cotización de 1,1859 billetes verdes, lo que supone un retroceso del 0,1%. Al mismo tiempo, el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,145%, en un contexto de estabilidad en los mercados de deuda.

Con este telón de fondo, el Ibex 35 encara la sesión con un equilibrio frágil entre las dudas iniciales y el intento de consolidar niveles por encima de los 17.900 puntos. La evolución de los resultados empresariales, la senda de la inflación y el comportamiento de los mercados internacionales marcarán el pulso de las próximas horas en la Bolsa española.