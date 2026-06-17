Mientras la inflación presiona los bolsillos y la vivienda se encarece, millones de euros españoles duermen en cuentas corrientes sin generar rentabilidad. Ante este escenario, el director general de Trade Republic para España y Portugal, Pablo López, analiza los errores financieros de los españoles, la insostenibilidad del sistema público y la batalla de los neobancos frente a la banca tradicional.

Para Trade Republic, el mayor problema en España no es sólo la falta de inversión, sino un profundo error de entendimiento sobre el funcionamiento del sistema de pensiones.

«Mucha gente aún piensa que durante sus años de trabajo se genera una bolsa propia para su jubilación, y la realidad no es así», advierte López.

El director general explica que las pensiones actuales se pagan directamente con las contribuciones de los trabajadores activos, y que el sistema ya necesita recurrir a partidas de los Presupuestos Generales del Estado y a fondos europeos para sostenerse.

En este sentido, López señala que «la Seguridad Social no es ni segura ni social». El director general en Iberia defiende la necesidad de buscar soluciones paneuropeas más allá de la jubilación tradicional ante un sistema público que califica de insostenible.

Desde Trade aconsejan poner el dinero a trabajar a largo plazo, de forma eficiente y con bajas comisiones para asegurar un patrimonio futuro.

Alineados con el BCE

En esta línea surge la idea de invertir en la fintech alemana, cuyo pilar se sostiene bajo su política de remuneración del efectivo, la cual está directamente ligada a los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). «Nuestra política es compartir como mínimo el 100% de lo que el BCE da a los bancos», explica López. Esto permite que el cliente entienda el verdadero valor del dinero sin condiciones «leoninas» ni necesidad de vincular nóminas.

Sin embargo, esta estrategia se queda corta si se compara con sus competidores. Recientemente, Revolut ha subido la remuneración de su cuenta hasta el 3,5% frente al 3% que ofrece Trade para sus nuevos clientes.

No obstante, el directivo insiste en leer la letra pequeña de estas cuentas con rentabilidades superiores.

«Esas ofertas suelen ser temporales (de dos meses) y limitadas a un saldo máximo. Nuestra remuneración es igual para absolutamente todos los clientes, tengas 10 euros o un millón, y sin pagar suscripciones premium», señala el director general de Trade Republic en España.

Trade responde ante los fallos de soporte

A pesar de superar los dos millones de clientes en España, Trade Republic arrastra ciertos problemas más allá de las reticencias que un neobanco pueda generar en el inversor conservador.

Su soporte al usuario ha sido objeto de duras críticas en redes sociales; una polémica que el propio director general no rehúye al admitir que sus canales de atención al cliente «realmente no es que fueran malos, pero sí que es cierto que eran ciertamente muy mejorables». Para solucionar este error y humanizar el trato con el usuario, la entidad ha desplegado un teléfono gratuito en español disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, además de un chat en vivo.

López asume que los clientes con incidencias son los que hacen más ruido en internet, pero concluye con una filosofía de mejora continua: «La versión que estamos viendo a día de hoy va a ser la peor versión que veamos, porque al final cada día se está mejorando».

¿Despliegue absoluto o humo?

Pero esta no es la única crítica que recibe la fintech; la agresiva presencia de la plataforma en el metro, la televisión y las redes sociales abre el debate sobre si detrás del ruido publicitario hay un verdadero y rentable producto.

López intenta tumbar cualquier sospecha con los datos: «No consigues llegar a tener 2 millones de clientes únicamente haciendo campañas de marketing».

El director general señala que más del 70% de sus clientes vienen de canales orgánicos, «del boca a boca», y únicamente el 30% vienen de canales de pago. Aunque reconoce que con su última estrategia han ido «con todo» para sacudir a los ahorradores más pasivos.

«Hemos hecho una campaña importante en distintos medios, sobre todo para que la gente sea consciente de que hay una opción mejor donde tener el dinero», señalan desde Trade.

Futuro del sector a largo plazo

De cara a los próximos diez años, desde Trade Republic auguran un cambio de paradigma total: «El banco principal de los españoles dejará de ser uno tradicional».

La pérdida del miedo a diversificar en tres o cuatro entidades fomentará la competencia, penalizando a una banca tradicional que, según López, lleva años «rentabilizando la pereza de la gente».