El invento barato de IKEA con el que tendrás tus bebidas frías todo el verano

A veces basta con un pequeño invento para hacerte el verano más llevadero. De esos que no cuestan mucho, pero que marcan la diferencia en el día a día. Y uno de estos inventos, lo tienes en IKEA. Un producto que está ganándose un hueco en muchas cocinas, terrazas y mesas familiares y que seguramente tú también vas a querer tener. Se trata de un dispensador de bebidas de IKEA tan bonito como práctico, ideal para tener siempre algo fresquito a mano.

Con la llegada del calor, todos buscamos formas de mantenernos frescos sin complicarnos demasiado. Y si además podemos hacerlo con estilo y por poco dinero, mejor que mejor. El dispensador con grifo IKEA 365+ es justo eso: una opción práctica para preparar tus bebidas frías, asequible y con un diseño cuidado que encaja en cualquier rincón. Porque seamos sinceros: en verano, tener bebidas refrescantes no es un capricho, es toda una necesidad. Pero no siempre apetece andar llenando botellas, abriendo latas o metiendo hielos sin parar. Este dispensador es ese aliado que no sabías que necesitabas. Lo llenas por la mañana con agua, hielo, unas rodajitas de limón o un poco de menta y te olvidas. Lo puedes meter en la nevera y, gracias a su práctico grifo, servirte sin moverlo de sitio. Sencillo, útil y muy eficaz.

El invento barato de IKEA con el que bebidas frías

Como casi todo lo que hace IKEA, este dispensador entra por los ojos. Tiene un diseño minimalista, muy limpio, con ese aire escandinavo que encaja igual de bien en una cocina moderna que en una terraza rústica. Está hecho de vidrio transparente, lo que no sólo permite ver el contenido, sino que también da un toque decorativo si le añades frutas o hierbas frescas. Ver rodajas de limón, hojas de menta o frutos rojos flotando en el agua le da un punto vistoso y apetecible que anima a beber más.

La tapa es de bambú natural barnizado, lo que le da un aspecto cálido y elegante. Además, el grifo metálico de acero inoxidable es robusto, fácil de usar y no gotea, lo que se agradece especialmente cuando hay niños cerca o estás en plena comida familiar. Todo el conjunto transmite calidad, sencillez y funcionalidad. Y por sólo 25,99 €, se convierte en uno de esos hallazgos que te hacen repetir visita a la tienda. También es un detalle bonito y útil para regalar, sobre todo si vas a una casa con jardín o alguien estrena piso. Es práctico, pero tiene ese punto de diseño que lo hace especial.

Fácil de usar, limpiar y mantener

Otro punto fuerte es la comodidad. Tiene una capacidad de 4 litros, perfecta para tener siempre agua fresca o tu bebida favorita disponible. La amplia abertura superior permite meter hielos, frutas o incluso preparar limonadas y tés fríos directamente dentro, sin necesidad de usar otro recipiente.

En cuanto al mantenimiento, tanto el vidrio como el grifo se lavan fácilmente a mano (no apto para lavavajillas), y la tapa sólo requiere un paño húmedo para mantenerse en buen estado. Eso sí, está pensado para bebidas frías o templadas, con una temperatura máxima de 50 °C, así que nada de ponerlo con café o líquidos calientes.

¿Quieres aún más comodidad? Añádele un soporte

Aunque el dispensador funciona perfectamente sólo , IKEA también ha pensado en los más prácticos: puedes completarlo con el soporte ÖGONTRÖST, hecho también en bambú, que lo eleva unos centímetros para que el grifo quede a la altura ideal. Este detalle marca la diferencia, sobre todo si lo tienes sobre una mesa o encimera. El soporte se vende por separado, pero es bastante asequible y muy fácil de montar.

Gracias a esa altura adicional, llenar vasos es más cómodo y evita derrames. Además, el conjunto queda todavía más bonito visualmente, como si fuera parte de la decoración. Una opción ideal si lo vas a tener en una fiesta, en la cocina de diario o incluso en una oficina.

La solución perfecta para el verano (y más allá)

Tener bebidas frías siempre listas es una pequeña alegría diaria, y este dispensador con grifo IKEA 365+ lo hace fácil, bonito y asequible. Su diseño, su practicidad y su precio lo convierten en uno de esos objetos que, una vez lo tienes, no sabes cómo vivías sin él. Además, al ser de vidrio y con materiales naturales como el bambú, tiene ese punto decorativo que suma encanto sin restar funcionalidad.

Perfecto para agua con sabores, infusiones frías, zumos, limonada o incluso té helado, este invento barato de IKEA se adapta a cualquier hogar y ocasión. Y cuando llega el otoño, puedes seguir usándolo con bebidas templadas como té suave, agua con jengibre o infusiones de frutas, siempre que no superen los 50 °C. Incluso puedes dejarlo en la cocina con agua saborizada a temperatura ambiente para animarte a beber más durante el día.

En definitiva, es una compra inteligente, útil y con mucho estilo. Una de esas cosas que hacen que el día a día sea un poco más fácil y más cómodo, sin gastar una fortuna. Así que si buscabas algo práctico y bonito para este verano, ya sabes dónde lo venden.