El Imserso, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es el organismo que se encarga de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación. En el caso de estas pensiones, una está dirigida a las personas con discapacidad y la otra a las personas mayores de 65 años que no pueden acceder a una pensión contributiva.

La finalidad de esta prestación es ayudar económicamente a aquellas personas que se encuentran en necesidad. Desde el Imserso se indica que la pensión de invalidez asegura «a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva».

Requisitos pensión de discapacidad

Las personas que quieran acceder a la pensión no contributiva tienen que cumplir una serie de requisitos. Uno de estos requisitos es que la persona tenga un grado de discapacidad que sea igual o superior al 33%. En el caso de que no se cumpla este grado de discapacidad, no se podrá acceder a esta pensión.

La persona que esté interesada también tiene que cumplir con el requisito de la edad, es decir, debe tener entre 18 y 65 años. Otra de las condiciones es que el solicitante tiene que residir en territorio español, por lo menos durante 5 años. Además, dos de estos años deben de ser consecutivos e inmediatos y anteriores a la fecha de la solicitud.

El último requisito económico es que exista una carencia en cuanto a las rentas o ingresos personales, que en el cómputo anual sean inferiores a los 7.250, 60 euros anuales. Desde el Imserso destacan que «si son inferiores a 7.250,60 euros anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante».

El complemento perfecto

El complemento perfecto para esta pensión no contributiva de invalidez es un suplemento económico que aumenta en un 50% la ayuda de la prestación a recibir. Para este 2024, la cuantía de la pensión está fijada en 7.250,60 euros anuales, que se dividen en 14 pagas (12 mensuales y dos pagas extras) de 517,90 euros.

No obstante, las personas que reciben esta pensión y tienen un grado de discapacidad igual o superior al 75%, y que necesitan a una persona para realizar los actos esenciales de la vida, recibirán un complemento del 50% de los 7.250,60 € anuales, por lo que el importe de ese complemento queda fijado en 3.625,30 € anuales. De esta forma, la cuantía total para estas personas a la hora de recibir la ayuda quedaría fijada en 10.875,90 euros, que se dividen en 14 pagas (12 mensuales y dos pagas extras) de 776,85 euros.

Asimismo, el Imserso deja claro que la cuantía que recibe cada pensionista a partir de la cuantía íntegra (7.250,60 euros al año) depende de varias circunstancias:

Número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio

Rentas personales

De su unidad económica de convivencia

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ninguno de los casos, la cuantía no puede ser inferior a la mínima del 25% de la establecida.