El desorden puede convertir tu casa en el caos más absoluto cuando no sabes controlarlo, y es que sin duda mantenerlo todo en el lugar correcto tiene un trabajo pero es imprescindible por estética, por limpieza y por funcionalidad. Hoy te mostramos un artículo de Ikea que es perfecto para acabar con el desorden en casa y hacer que tu vida sea más fácil.

Si hay una tienda especializada en hogar que proporcione soluciones para mantenerlo todo en orden, sin duda es Ikea. La cadena sueca es experta en inventarse todo tipo de maravillas que parecen simples pero que realmente te solucionan la vida al ayudarte a tener cualquier espacio de la casa ordenado.

El cesto para la colada de Ikea que te va a enamorar

Se trata del Cesto para colada Saluding, un cesto con una amplia capacidad de 50 l que será perfecto para meter la ropa sucia hasta que la vaya a poner en la lavadora. Su precio es de tan sólo 29 euros, un chollazo ya que además de su funcionalidad es todo un puntazo a nivel decorativo.

Este cesto para la colada de Ikea te permitirá disfrutar de más tranquilidad en tu hogar al tener la ropa sucia en un mismo lugar y no repartida por sillas y suelo de toda la casa. Fabricada en bambú, proporciona un ambiente natural único y muy bonito, lleno de calma y calidez.

Aunque el bambú sea un material ligero y suave, es a la vez muy robusto, resistente y duradero, por lo que si tratas bien este cesto durará mucho tiempo. Es importante destacar que cada cesto es único ya que se hacen a mano, no hay dos que sean exactamente iguales ni en forma ni en color.

En el cesto se pueden guardar hasta 6 kg de ropa, depende del tamaño, y en su interior tiene una bolsa protectora 100% poliéster, mientras que sus patas son de polietileno. La bolsa interior es totalmente extraíble y la puedes meter en la lavadora a 40ºC como máximo, sin utilizar lejía y sin meterlo en la secadora. La plancha, como máximo a 150ºC.

Es importante que tengas en cuenta que el bambú necesita estar en un entorno fresco y seco, con temperatura uniforme para no estropearse. Puedes tenerlo en el cuarto de baño si quieres, pero con mucho cuidado de que no se moje y pasándole un paño seco y limpio con frecuencia para que no se quede húmedo con el vapor que se genera en el baño.

Si estás buscando la manera de poner en orden tu ropa sucia para que no sea un caos mientras no va a la lavadora, sin duda este cesto para la colada de Ikea es una de tus mejores opciones.