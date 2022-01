Si estás a la búsqueda de tus últimas compras de regalos, no debes estresarte. Puede que hayas buscado ese regalo perfecto para contentar a pequeños y/o mayores, y no hayas tenido suerte pero tal vez es porque todavía no has descubierto las muchas propuestas (y para todos los gustos) que puedes encontrar en Natura, como estas que ahora te mostramos. Las 5 ideas de Natura perfectas para regalar estos Reyes.

Las 5 ideas de Natura perfectas para regalar estos Reyes

La fiesta de Reyes Magos es una fiesta en la que principalmente los niños son los grandes protagonistas, pero lo cierto es que esta es una fiesta en la que a todos les gusta recibir su regalo aunque sea un detalle. Y en el caso de que todavía estés buscando esos regalos perfectos para cada miembro de tu familia, nada como inspirarte con estas ideas que puedes encontrar en Natura.

Altavoz Rockbox Bold XS

Perfecto para llevar colgado de la mochila o de la bicicleta, uno de los primeros regalos de Reyes que destacan en Natura es el altavoz Rockbox Bold XS. Un altavoz de diseño moderno que además tiene los bordes redondeados y es muy plano por lo que puedes colocarlo incluso dentro del bolsillo. Resiste el agua (aunque cuidado cuando lo lleves a la playa y limpia bien cualquier resto de arena) y además ofrece un sonido excelente durante 20 horas de reproducción. Su precio es de 39,90 euros ya que además está rebajado.

Enciclopedia de animales para jóvenes lectores

En Natura tienes también algunos regalos que encantarán a los más pequeños de la casa. Por ejemplo esta maravillosa enciclopedia de animales para jóvenes lectores que presenta una selección de mamíferos, roedores, ungulados, primates, depredadores, cetáceos, pájaros, peces, peces cartilaginosos, anfibios, reptiles, insectos y otros grupos de animales que podemos encontrar sobre la faz de la Tierra. Su precio es de 13,90 euros.

Puzzle de 500 piezas

También para los niños así como para los mayores, en Natura venden puzzles de 500 piezas que además podemos comprar con distintas imágenes, como la de elefantes, de la India o del desierto. Tiene un precio de 14,90 euros.

Set masaje facial de Jade

Atención al set de masajes faciales con jade que también encontramos en Naura porque será el regalo de Reyes perfecto para cualquiera de tu familia que desee cuidar su cutis de manera especial y además con un producto que incluso es viral. Tanto el rodillo de jade como la piedra que incluye el set resultan perfectos para alisar la piel mientras la masajeamos o también para lograr que el sérum o la crema hidratante se filtre mejor. Un producto que como decimos, está en boca de todos ya que en apenas dos semanas la piel se nota más tersa y suave gracias a que el masaje activa el riego sanguíneo y la circulación. El set de belleza de moda está en Natura y tiene un precio de 29,90 euros.

Diana magnética con dardos

Por último un regalo perfecto para toda la familia. Una diana magnética con 6 dardos. La podemos colgar en cualquier pared de la casa o llevarla allí donde queramos ya que se vende en un práctico estuche en el la diana (de plástico y PVC) se guarda enrollada. Además cada lado de la diana tiene un juego distinto. Tiene un precio de 14,99 euros.