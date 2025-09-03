El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y consolida los 14.700 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, con una subida del 0,19%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a alcanzar los 14.731,9 puntos, por encima de los 14.700 enteros. El índice estuvo a punto de caer por debajo de esta barrera el martes, pues cayó un 1,6% durante la jornada.

Este miércoles, los inversores van a estar atentos a la publicación de una batería de PMI de servicios en España, Francia, Alemania y la zona euro, así como a las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que hoy inaugura en Francfort una conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

En el lado empresarial, Mapfre ha conseguido incrementar su ratio de solvencia II hasta el 208,7% al cierre del segundo trimestre de 2025, por encima de lo esperado. La aseguradora presentaba, a finales de los primeros tres meses del año, un 205,6% y, al cierre del 2024, un 207,4%, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Empresas del Ibex 35

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 en la apertura de este miércoles se las anotaban Redeia (+2,2%), Amadeus (+1,3%), Rovi y ArcelorMittal (+0,94% en ambos casos), y Acciona Energía (+0,89%).

Por el lado de las caídas, la más pronunciada se la anotaba Endesa, que un 0,74%, seguida de Iberdrola (-0,44%), Indra (-0,40%), Naturgy (-0,30%) y Repsol (-0,21%).

Mercados internacionales

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente también abrían este miércoles en positivo. París era la que más subía, un 0,6%, seguida de Francfort (+0,4%) y Londres, que se revalorizaba casi un 0,2%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba casi un 0,3% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 68,95 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 0,2%, hasta los 65,44 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1634 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se moderaba hasta el 3,393%.