El Ibex 35 abre con una caída del 0,22% y pierde los 14.900 puntos

El Ibex 35 ha vuelto a abrir la sesión en rojo este martes con una caída del 0,22%, lo que ha llevado el parqué de Madrid a perder la cota psicológica de los 14.900 puntos después de cerrar anoche plano. Las Bolsas europeas volverán a contar con la referencia de Wall Street, que vuelve a cotizar tras el festivo del Día de Trabajo, con los futuros apuntando a la baja.

Por otro lado, los inversores en este punto del Atlántico se quedarán atentos a la publicación del índice de precios de consumo (IPC) de la eurozona y la publicación del paro registrado, que ha salido hace momentos. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto respecto al mes anterior, mientras que la afiliación media disminuyó en casi 200.000 personas.

España también tendrá hoy una subasta del Tesoro en un momento complicado para la deuda pública a nivel global. El organismo del Ministerio de Economía espera colocar este martes entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros en una subasta de letras a seis a doce meses con la que inaugurará las emisiones del mes de septiembre.

Además, los mercados seguirán pendientes de las evoluciones de la guerra comercial, ya que se ha conocido que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por la Casa Blanca son ilegales. Los mercados se quedarán atentos a las evoluciones políticas en Estados Unidos y la evolución de la

Las cotizadas que han subido con más fuerza en la apertura del Ibex 35 se las anotaban Rovi y CaixaBank (+0,42% para ambos), además de BBVA (+0,26%) e Indra (+0,23%). En el lado opuesto, los títulos más rezagados fueron de Acciona Energía, que caía un 1%, IAG (-0,59%), Redeia (-0,48%), Enagás (-0,42%) y Telefónica (-0,39%).

El resto de las Bolsas europeas también abrían sin signo de dispar. Fráncfort y Londres caían en torno al 0,2%, mientras que la Bolsa de París acumulaba en torno al 0,3% de subidas en la apertura.

Los mercados energéticos han registrado alzas este martes. El barril del Brent, la referencia de Europa, subía un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta tocar los 68,68 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, la referencia de Estados Unidos, subía un 0,9% hasta los 65,17 dólares.