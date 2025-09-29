El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, 29 de septiembre, con una subida del 0,22%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a buscar la cota psicológica de los 15.400 enteros y situarse en los 15.384,2 puntos hacia las 9.00 horas.

Esta subida se producía después de que Moody’s y Fitch mejoraran el rating soberano de España, algo que se suma a la decisión de S&P hace dos semanas, cuando elevó la calificación del país a A+ con perspectiva estable, tras seis años sin cambios.

En el terreno empresarial español, Grifols ha acordado crear una Comisión de Estrategia encargada de apoyar al consejo de administración de la empresa catalana mediante recomendaciones sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, conforme a lo previsto en sus normas internas y en el reglamento específico de dicho comité.

Por su parte, el Grupo Ezentis, ha suscrito una operación vinculada con Eléctrica Nuriel, sociedad controlada por el empresario José Elías, presidente de Audax Renovables, mediante la firma de un contrato de financiación por un importe total de 600.000 euros y vencimiento el 31 de diciembre de este año.

Por otro lado, la dirección de BBVA ha pausado ciertos objetivos comerciales para que su plantilla pueda centrar sus esfuerzos en atender a los clientes que acudan al canje de la OPA sobre Banco Sabadell.

En el plano macroeconómico, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024.

Igualmente, el Tesoro Público español inaugurará el próximo jueves las subastas del mes de octubre con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, que incluye la reapertura de bonos verdes, de acuerdo con la información publicada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las subidas más destacadas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,88%), Indra (+1,08%), Fluidra (+0,71%) y Mapfre, con un avance del 0,65%.

En el lado negativo se situaban Puig, cuyos títulos cedían un 2,36% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,64%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy en verde. En concreto, Francfort subía un 0,31%; Londres, un 0,26%; Milán, un 0,09%, y París, un 0,07%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,53% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 68,85 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,62%, hasta los 65,31 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1720 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,291%.