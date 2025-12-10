El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles, 10 de diciembre, con una caída del 0,23%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 16.700 puntos y situarse en los 16.669,3 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tras su reunión de política monetaria, en la que se da por descontada una rebaja de los tipos de interés.

En este contexto, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y candidato con más posibilidades de suceder a Jerome Powell al frente de la Fed, Kevin Hassett, ha asegurado que ve «margen de sobra» para seguir bajando los tipos de interés.

En el terreno empresarial español, Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha vendido 40.763.153 acciones de Sacyr, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros.

En el plano macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este miércoles una reunión en la que se abordarán los avances en materia de inclusión financiera y, por primera vez, los retos que plantea el fraude financiero digital, según ha informado el Ministerio de Economía.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban ACS (+1,54%), Repsol (+0,18%), Iberdrola (+0,17%) y Naturgy (+0,08%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Sacyr (-6,97%), Indra (-0,93%) y Solaria, cuyas acciones cedían un 0,82%.

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos también abría la sesión bursátil de hoy en terreno negativo. En concreto, Milán cedía un 0,47%, París un 0,27%, y Fráncfort y Londres un 0,15% en ambos casos.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,06%, hasta situarse en 61,98 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,09% que lo llevaba a alcanzar los 58,30 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1646 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,334%.