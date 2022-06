El Ibex 35 cae un 0,5% en la apertura de una jornada con nuevos datos macroeconómicos

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, inicia el jueves con un descenso del 0,5% y sostiene por la mínima los 8.100 puntos en una jornada marcada por la publicación de los datos adelantados de los PMI. Su lectura permitirá al mercado anticiparse a las tendencias de los sectores analizados y, por extensión, al estado del crecimiento económico. Se conocerán el manufacturero, el industrial, el compuesto y el del conjunto de la economía en la eurozona, Estados Unidos y Reino Unido.

El más relevante para Europa será el de actividad económica de la eurozona ya que se espera una caída hasta los 54 puntos, frente a los 54,8 puntos del mes anterior. Pese al retroceso, se situaría por encima del nivel de los 50 puntos que marca una contracción del crecimiento.

Los análisis sobre la inflación, la estanflación, las políticas de los bancos centrales y la llega de la recesión siguen protagonizando los informes de las casas de análisis, gestoras y banca de inversión. Por ello, los datos de hoy servirán para seguir afinando sus previsiones sobre el estado de la economía y calibrar las carteras a las puertas del segundo semestre.

El discurso ante el Senado del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ayudó en esta tarea. El máximo responsable de la política monetaria del país aseguró que su principal misión es bajar la inflación y no dará marcha atrás en este sentido. Powell considera que la economía de Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para aguantar políticas restrictivas. Pese a ello, reconoció que las posibilidades de recesión existen, pero que este no es su escenario central. La meta del organismo, esgrimió, es actuar con rapidez ante los precios y encontrar prontas señales que muestren que estos están bajando, lo que podría abrir la puerta a una relajación en los tipos de interés para no dañar en exceso al crecimiento.

Powell comparece hoy en el Congreso, pero el mercado despejó ayer las dudas. Sus palabras frenaron la escalada del dólar, lo que le permite al euro sostener las 1,05 unidades de billete verde y sigue en los 1,22 dólares el día después de conocerse que su inflación es la más elevada de todo el G-9 al llegar al 9,1%, máximos de cuatro décadas.

De vuelta al Ibex 35, los mayores descensos en la apertura son para Aena, del 2,74%, Red Eléctrica, del 2,06%, y Solaria, del 1,70%. Los pocos ascensos son para Indra, del 0,24%; Rovi, del 0,17%, y Banco Sabadell, del 0,11%. El resto de parqués del Viejo Continente acompañan al Ibex 35 en las caídas con retrocesos del 0,63, Cac 40%; del 0,6%, Ftse 100; del 0,57%, Ftse Mib, y del 0,52%, Dax 40.

El barril de tipo Brent, el de mayor relevancia internacional, se mantiene en los 110 dólares en los que cotizaba al cierre de los mercado europeos el miércoles, pero pierde un 1% en la apertura de hoy. El de tipo West Texas, sigue en los 104 dólares con un descenso también del 1%. Los expertos consideran que puede cerrar la semana por debajo de los 100 dólares. El oro cae un 0,2%, hasta los 1.835 dólares la onza. El bitcoin intenta hacer suelo en los 20.000 dólares dentro de la tendencia bajista que indican los gráficos.

Las palabras de Powell no recibieron respuesta del mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos soberano continúa con su suave goteo a la baja y la del español a 10 años está en el 2,7% con la prima de riesgo en 108,5 puntos básicos. La del ‘bund’ alemán sigue en el 1,6% y la del estadounidense a 10 año cae hasta el 3,1%, mínimos de dos semanas en la apertura del Ibex 35.