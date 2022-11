El Ibex 35 cotiza en positivo en una jornada sin alicientes

El Ibex 35 iniciaba la sesión con una subida del 0,15%, hasta 8.200 puntos. El principal indicador de la Bolsa española se enfrenta de nuevo a una sesión sin ninguna cita macroeconómica o empresarial de referencia. El foco continúa en China, en el Banco Central Europeo (BCE) y en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El gigante asiático sigue registrando un volumen récord de contagios por coronavirus. La expansión del virus da al traste con la flexibilización de la política de ‘cero Covid’ de las autoridades. Las restricciones a la movilidad y la productividad y los confinamientos domiciliarios vuelven en regiones clave para la economía China, y por ende mundial, como Pekín y Shanghai.

La mejora de perspectivas para el crecimiento chino tras confirmarse una relajación en las medidas antiCovid se borran. El cambio de escenario afecta a todo el globo y el escenario de una pronta recesión se refuerza.

Los caminos del BCE y la Fed parecen separarse. La noticia de Bloomberg de que el BCE contempla una subida de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, en vez de repetir con 75 puntos básicos, se refuerza si se atiende a las declaraciones vertidas por el economista jefe del banco central, Philip Lane.

Lane dio por descontado que el organismo no volverá a subir tipo de interés al mismo ritmo que hasta la fecha, aunque estos continúen en el tiempo. «Ya no existe una plataforma para ello (subidas de 75 puntos básicos)», declaró. Pero el economista no forma parte del Consejo de Gobierno del BCE, conformado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona del euro, que toma la decisión.

El mercado continúa especulando con que la Fed anunciará un incremento de los tipos de interés de 0,5 puntos en diciembre. Los inversores se agarran a ello y detrás de este esto está gran parte de la explicación del rally actual de los parqués. En cambio, el goteo de miembros del Comité del Mercado Abierto, los que toman la decisión de tipos de la Fed, que aseguran que no se se puede descartar el mismo nivel de subidas y que, además, sería lo lógico, es constante.

El resto de parqués del Viejo Continente también cotizaban con subidas del 0,6% para el Ftse 100, del 0,45% para el Ftse Mib y del 0,3% para el Cac 40. Solo caía, el 0,15%, el Dax 40.

El euro cotizaba con ligeros ascensos contra el dólar y llegaba a 1,026 unidades al comienzo del día. La libra subía en la misma proporción hasta 1,184 dólares.

Las rentabilidades de las deudas soberanas europeas subían ligeramente en el mismo momento, pero se mantenían en los niveles de jornadas previas. El interés del bono español a 10 años se colocaba el 3% con la prima de riesgo en 101 puntos básicos. El ‘bund’ alemán se situaba en el 2% y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba del 3,9%.

El petróleo subía menos del 0,5% en la apertura del Ibex 35 tras los importantes retrocesos del lunes. El barril de tipo Brent, el de mayor relevancia internacional, se cambiaba por 88 dólares y el de tipo West Texas, referencia en Estados Unidos, se pagaba a 80 dólares. La onza de oro estaba en 1.745 dólares. En el mercado cripto, el bitcoin profundizaba en mínimos de dos años al caer por debajo de 16.000 dólares.