El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, conversa con OKDIARIO tras el fracaso de la compra de Air Europa a manos de Iberia. El empresario salmantino lanza un suspiro de alivio cuando le preguntan por la operación fallida de IAG y acto seguido, responde con firmeza: «Es lo mejor para España. Debemos seguir haciendo la competencia a un grupo que ha recibido la ayuda de muchos gobiernos».

P: ¿Qué es lo primero que piensa tras saber que la operación no sale?

R: Pienso en mi familia. Creo que es lo mejor para España y lo mejor para Madrid en términos de competencia, pero también me da alegría por mi familia, que mis nietos puedan mirar a una compañía así verlo como algo que hemos logrado desde esta familia.

P: Ahora, además, van a recibir una compensación económica…

R: Lo económico ya no es algo que remueva mis sentimientos. Pienso, honestamente, que es muy bueno para los españoles que la operación no se haya concretado. Que hayamos hecho competencia a IAG ha hecho que los españoles se ahorren mucho dinero a lo largo de los años. Y seguiremos haciendo esa competencia, porque además es lo más sano en cuanto a los precios y las posibilidades que se le ofrecen al ciudadano.

Además, también es lo mejor para Madrid. Que haya dos grandes alianzas de distintos países operando en el aeropuerto hace que haya una mayor competitividad y eso es bueno, nos obliga a todos a mejorar y, por lo tanto, también es bueno para España. Si se hubiera hecho la operación, se habría perdido mucho.

P: Una vez conocido el final, ¿se arrepiente de haber llevado a cabo la operación inicialmente?

R: No. El momento en que se arrancó con las negociaciones es distinto al actual. Mi hijo gestiono una buena operación y se ha llevado a cabo muy bien. Reconozco que después de la pandemia la empresa quedo muy endeudada por esa parálisis mundial. Hubo que sufrir muchísimo para salir de ese endeudamiento.

Ahora lo hemos conseguido, solo nos queda afrontar la parte de la SEPI, porque el crédito del ICO lo vamos a amortizar a lo largo de los próximos días. Ya no tenemos deuda bancaria, sino más de 250 millones propios en los bancos. Tenemos una aerolínea moderna que, tras los últimos resultados, y con la línea de trabajo que llevamos, en dos o tres años habrá pagado también lo que se debe a la SEPI.

P: ¿Qué papel ha jugado el. Gobierno en todo esto? ¿Ha influido el cambio de ministro al frente de Economía?

R: Cuando arrancó la operación eran otras circunstancias, y agradezco que el Gobierno se haya mantenido al margen, especialmente estos últimos meses. Creo que el Ejecutivo se ha quedado al margen porque ha entendido que para España habría sido una mala operación. Bruselas lleva cinco años evaluando esta operación y saben que era algo negativo para la competencia no solo en España, sino en Europa.

P: Sin embargo, desde Iberia se agarraban a que Bruselas, precisamente en los últimos meses, había permitido la fusión de ITA y Lufthansa.

R: También ha habido otras fusiones, pero Bruselas debe hacer lo que ha hecho, analizar cada una de forma independiente. Durante la pandemia, todos los movimientos se veían con otros ojos, de manera más positiva, porque sino había empresas que podían caer y no se habría mantenido la competencia.

P: Pero, ¿y la fusión ITA-Lufthansa?

R: No tiene nada que ver. ITA no es comparable con Air Europa. Son operaciones muy diferentes. ITA no está en los números que tiene nuestra aerolínea, ni tiene tampoco la misma capacidad ni la misma flota. Ni siquiera tenían las confluencias de competencia que se habrían dado entre Iberia y Air Europa, de las que advirtió Bruselas.

P: ¿Cree que la operación no se veía con buenos ojos por la presencia de Catar detrás de IAG? No casa con la idea de ‘campeones europeos que maneja la Comisión Europea en las grandes fusiones.

R: Yo creo que no se ha llegado a ese punto. Creo que la operación se cae porque, en términos de competencia, la pérdida iba a ser enorme. En todo caso, es cierto que el hecho de que IAG tenga detrás a Catar, y lo que supone que un porcentaje tan grande de una empresa europea estuviera fuera de Europa, habría sido un problema. Seguramente eso también habría paralizado la operación, pero creo que se cae por motivos de competencia.

P: ¿Cuál es el futuro que espera ahora para Air Europa?

R: El futuro es seguir la línea que estamos marcando el último año. Incorporar aviones 787-900, renovar los 737-800 y modernizar la flota pequeña. Seguiremos creciendo y solo pensamos en mejorar la flota.

P: ¿Y del rescate? ¿Se rescató Air Europa? ¿Tuvo que ayudar el Gobierno?

R: No. En ningún caso. No hubo ninguna ayuda de nadie ni ningún trato de favor. Esto es algo que quiero que quede muy claro. Hemos sido prácticamente la única empresa que, en esas circunstancias, ha sido avalada de forma personal. He avalado yo mismo, Juan José Hidalgo, con todo el patrimonio, los préstamos que se recibían. La SEPI ha entregado al juez todos los contratos y tienen todo el contenido de cómo se ha realizado toda la operación. Insisto en que no hubo ayuda de absolutamente nadie. Solo intervinieron los abogados, y el plan de viabilidad que se solicitó lo estamos cumpliendo a la perfección. No ha habido trato de favor ninguno.