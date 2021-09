Llegamos al final de la semana laboral, una semana especial para muchas familias ya que ha coincidido con la vuelta al cole de los más pequeños, y toca relajarse, desconectar y, como no, ir a hacer la compra. Durante el fin de semana podemos encontrar cientos de ofertas en los supermercados que siempre recomendamos aprovechar, y no solo porque ahorraremos en el carrito de la compra, sino porque es el momento en el que podrás pasear por el supermercado sin prisas. Durante el fin de semana del 10 al 12 de septiembre podrás encontrar grandes descuentos en Alcampo que seguro que no esperabas.

Así que si quieres gastar menos dinero en las compras del fin de semana, no dudes en acudir al supermercado Alcampo para disfrutar de sus ofertas más destacadas que te mostraremos a continuación. ¡No te lo pierdas!

Ofertas irresistibles de Alcampo para el fin de semana

Los mejillones pertenecen a la familia de los moluscos y ofrecen una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la salud, especialmente en lo que se refiere a las vitaminas del grupo B. Es por eso por lo que es un alimento recomendado durante los embarazos y para las personas que no suelan comer de forma habitual carne por su alto contenido en vitamina B12. Durante este fin de semana, los mejillones frescos en mallas de 1kg tendrán un precio de tan solo 1,65 euros, un precio irresistible.

Estos moluscos, además, son muy versátiles, por lo que son capaces de adaptarse a diferentes recetas como, por ejemplo, un buen plato de espaguetis con mejillones, un éxito total.

Es temporada de uvas y en Alcampo lo saben. Septiembre es la época de la viña y es por eso por lo que siempre recomendamos consumirlas durante los meses de septiembre y octubre. Además de que tienen un sabor mucho más intenso en estos meses, el precio también es más económico. Por eso encontrarás durante este fin de semana 1kg de uvas por tan solo 2,53 euros.

¿Tienes que renovar tu viejo ordenador? Es posible que con la vuelta al cole te hayas dado cuenta de que tu portátil no da más de si, por lo que ha llegado la hora de comprar uno nuevo. Claro que con todos los gastos de este mes (que no son pocos) puede que te resulte difícil invertir en un nuevo ordenador. Es por eso por lo que en Alcampo han sacado una oferta irresistible. Se trata del portátil HP de 15,6″, 4GB de RAM y una batería de larga duración por tan solo 349 euros.

Los centros de planchado suelen tener un precio elevado, mucho más que una plancha, y es por eso por lo que muchas veces optamos por renovar nuestra plancha por otra en vez de invertir en un centro de planchado. Pues parece que eso se ha acabado y es que en Alcampo podemos encontrar durante este fin de semana un centro de planchado por tan solo 39,90 euros, lo mismo que te costaría una buena plancha. Tiene una potencia de 200W y es ideal para las prendas habituales.

Estas son algunas de las ofertas que nos esperan en Alcampo durante este fin de semana, ¿te las vas a perder?