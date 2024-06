Habla un experto fiscal de Montero: «Ahora aceptan la financiación singular porque necesitan los votos»

Guillem López, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los expertos fiscales que participó en la reforma fiscal de 2021 a propuesta de María Jesús Montero, ya propuso una «financiación federal» para Cataluña y las regiones que lo desearan, justo lo que ahora Montero ha propuesto a ERC a cambio de apoyar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Como ha pasado con tantas otras cuestiones, Guillem López, partidario de una «financiación federal» para Cataluña ya en 2017, señala que si el PSOE está ofreciendo a ERC una financiación singular es «porque ahora necesita los votos de los partidos catalanes». «Antes tenían mayoría absoluta y no necesitaban pactar nada, pero Pedro Sánchez necesita ahora pactar cosas, está atrapado», señala el catedrático.

López, que es muy crítico con el cupo vasco, apoya un cambio en el sistema de financiación para el reencaje de Cataluña en España. «Lo que existe ahora es que la Administración central recauda los impuestos y los reparte con las comunidades en función de lo que considera sus necesidades de gasto. La propuesta de financiación singular es que las regiones que quieran pasen a tener capacidad fiscal, que implica también una responsabilidad fiscal. Habrá regiones que no la quieran seguro, porque están bien como están, pero otras seguro que se suman, como Baleares e incluso Madrid», explica.

López defiende que este nuevo sistema de financiación no tendría nada que ver con el cupo vasco, «que no debería existir como está en estos momentos porque incluye el Impuesto de Sociedades, algo que Bruselas ya ha dicho que no es legal», señala. «Además, el cupo vasco debería aumentar porque la cuota, el 6,24%, sigue siendo la misma desde hace muchos años, y evidentemente la sociedad vasca es ahora más rica que antes y debería aportar más», explica.

Ese 6,24% implica que la aportación del País Vasco a las arcas conjuntas es de unos 1.470 millones de euros anuales. Pese a las críticas de López, la cifra es muy similar a la que aportaría Cataluña si se pacta esa financiación singular como propone. «Sería un 6% de lo que recibe actualmente Cataluña, entre 1.300 y 1.700 millones de euros anuales», explica.

La propuesta de López es por donde puede ir la negociación con ERC, si finalmente se inicia pese a la oposición de los barones socialistas. Se trata de otorgar una capacidad fiscal para Cataluña que luego aporta una cuota de solidaridad a la caja común calculada con la renta o con la población. Esa aportación sería del 6%, según López, y de un máximo de 1.700 millones de euros al año.

López no ha querido aclarar si un sistema como éste sería imposible de soportar económicamente para el país, ya que recortaría la recaudación del Estado y haría imposible el reparto de fondos a las regiones más pobres. Éste es precisamente el argumento de los barones del PSOE para negarse a este sistema de financiación, propuesto por el Gobierno a ERC a cambio de su apoyo a Illa.

«Depende de la negociación. En una negociación empiezas pidiendo un Ferrari y acabas con otra marca. Si no se quiere meter el Impuesto de Sociedades, pues se añade la coletilla de impuestos cedibles y ya está. Todo depende de la negociación», señala López, que insiste en criticar el concierto económico de los vascos.

«La cuota de solidaridad de Cataluña se puede calcular con la renta pero también con la población, y subiría cada año, no como el cupo vasco», explica el economista, que recuerda también que la financiación autonómica es para los gastos corrientes de las comunidades autónomas.

Guillem López formó parte del grupo de expertos fiscales que en 2021 realizó un informe para Montero en el que se basó para imponer un impuesto de Patrimonio a nivel nacional que acabó con las deducciones de esta tasa en Madrid y Andalucía.