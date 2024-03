Lopesan Hotel Group invierte 200 millones de euros, en cinco años, para rehabilitar su propuesta hotelera en Gran Canaria

La estrategia para la captación del cliente alemán en Gran Canaria, desplegada por Lopesan Hotel Group en la feria ITB de Berlín, se centra en los espectaculares atributos que presenta su propuesta hotelera en la isla, después de realizar una inversión de más de 200 millones de euros en la rehabilitación de su portafolio de productos. Actualmente, el foco de la compañía se centra en la ampliación del número de camas de calidad del destino, a través de la creación de nuevos hoteles en la exclusiva de Meloneras.

El desarrollo sostenible, la apuesta por las políticas verdes y la presentación de la marca Lopesan for Good se consolidan como uno de los elementos diferenciales más valorados por las nuevas generaciones de turistas alemanes, que están dispuestos a condicionar su elección, a la hora de planificar sus vacaciones, en función del cumplimiento de unos estándares medioambientales contrastados.

Entre los aspectos más valorados durante las reuniones profesionales celebradas en la primera jornada de la feria berlinesa, destacan el objetivo fijado por el Grupo Lopesan para alcanzar la descarbonización de su actividad, en los próximos 5 años, la inversión de más de 50 millones en la creación de parques eólicos y huertos fotovoltaicos o la certificación de casi la mitad de las frutas y hortalizas consumidas en los hoteles de la isla, tienen su origen en la Finca de Veneguera y poseen la garantía de productos de Km 0.

El cliente alemán es el número uno para el Grupo Lopesan en Canarias, destacó el director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba, y «confiamos en que lo siga siendo, ya que, actualmente supone un tercio del volumen de negocio para la compañía». La recuperación del mercado alemán es una sensacional noticia, señaló José Alba al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y al consejero de Turismo, José Carlos Álamo, pero insistió en la necesidad de «ser más analíticos y no conformarnos únicamente con la paulatina mejoría registrada tras la pandemia, ya que hay una diferencia de casi 200.000 viajeros teutones en relación a 2023 y 2017. El reto debe ser que todos esos potenciales clientes vuelvan a confiar en la isla para sus vacaciones».

Además de la rehabilitación de la planta hotelera, José Alba abogó por la mejora de las infraestructuras de las zonas turísticas, así como la generación de una oferta complementaria atractiva y continuar promocionando la gastronomía local como seña de identidad. «El cliente alemán no es un huésped de todo incluido, sino que sale de los hoteles y genera riqueza para el destino», apuntó José Alba, que remarcó la importancia de continuar apostando por un modelo en el que se cuiden los reclamos naturales de la isla y estimular fenómenos como el turismo activo, ya que son «una tabla de salvación en relación con otros destinos competidores, en los que los viajeros no salen del hotel porque no hay nada que hacer fuera».

IFA by Lopesan Hotels trata de captar nuevos activos

La presencia del equipo comercial de la marca IFA by Lopesan Hotels en la ITB ha sido de lo más provechosa, ya que han tenido la oportunidad de conocer, de primera mano, las virtudes de algunas herramientas tecnológicas que son susceptibles de ser implementadas en los hoteles de Alemania y Austria, beneficiándose de estas innovaciones para mejorar el rendimiento de los inmuebles que forman parte del portafolio.

Precisamente, los integrantes de la oficina de Berlín han podido establecer nuevos contactos profesionales para tratar de incrementar la cartera de negocio de IFA by Lopesan Hotels en Alemania, Austria y el resto de Europa.