Grifols ha rechazado deshacer las operaciones sospechosas con Scranton, el holding de la familia fundadora, criticadas por Gotham City en una conferencia con inversores celebrada este jueves. Asimismo, ha asegurado que no tiene intención de recomprar las filiales vendidas a dicho holding en 2018 pero que consolida al 100%.

Ante las preguntas de los analistas de Bolsa sobre las relaciones entre Grifols y Scranton, los directivos de la compañía se han limitado a responder que «Scranton es un accionista principal de Grifols y ahora mismo no contemplamos ninguna modificación de la relación entre ambos». La razón es que consideran que estas relaciones son legales, transparentes, y que no hay ninguna irregularidad, por lo que no tienen por qué modificarlas.

La misma respuesta han obtenido las preguntas sobre si Grifols pretende recomprar las dos filiales que vendió a Scranton en 2018, la alemana Haema y la estadounidense BPC Plasma: «Ahora mismo no planeamos recomprarlas a Scranton».

Una de las principales acusaciones de Gotham City es que tanto Scranton como Grifols consolidan a estas dos empresas al 100% en sus cuentas, algo que en teoría es ilegal. Grifols asegura que puede consolidarla, según las normas internacionales de contabilidad (IFRS), ya que tiene una opción para recomprarlas cuando quiera al mismo precio que las vendió, 435 millones entre las dos.

Sin embargo, no pretende hacerlo a corto plazo, una operación que acabaría con las sospechas y despejaría las dudas sobre su derecho a consolidar estas empresas al 100% en su cuenta de resultados.

El mercado ha reaccionado de forma bastante negativa a esta conferencia: los títulos de Grifols bajaban en torno al 2% en Bolsa antes de las explicaciones de los directivos para hundirse casi un 15% posteriormente.

Deuda sin problemas

Los gestores de la farmacéutica han insistido también en que no tendrán ningún problema en hacer frente a los vencimientos de su deuda. Así, los más acuciantes (en 2025) se cubrirán «sin problemas» con los 1.800 millones de dólares que Grifols ingresará con la venta de la china Shanghai Raas, más otros 1.000 millones que asegura tener actualmente en caja.

El siguiente vencimiento importante tendrá lugar en 2027, pero de aquí a entonces Grifols sostiene que tiene «múltiples opciones» para hacer frente a esos compromisos. «No estamos pensando actualmente en refinanciar esa deuda», han sentenciado sus responsables.

Cambio de auditor

Por último, la compañía ha anunciado la sustitución de su actual auditor, KPMG, por Deloitte tras este escándalo; Gotham City también cuestiona que las auditorías no hayan detectado las supuestas irregularidades.

Los directivos de Grifols sostienen que este relevo no tiene nada que ver con el ataque bajista, sino que se trata de la rotación normal en las empresas cotizadas españolas y que Deloitte ya auditaba las cuentas individuales de la compañía, por lo que es lógico que ahora se haga cargo también de las consolidadas.