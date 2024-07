La gran estafa del Bluetooth: por qué tenerlo siempre activo es muy peligroso

La conexión de nuestros teléfonos móviles con otros dispositivos, como auriculares inalámbricos o relojes inteligentes, ha hecho que el Bluetooth sea una herramienta fundamental en nuestra rutina diaria. Sin embargo, mantener el Bluetooth del móvil siempre encendido puede suponer una serie de riesgos que muchos ignoran. En este sentido, la Policía Nacional ha difundido un vídeo en su cuenta de TikTok advirtiendo sobre un ciberataque denominado Bluesnarfing y cómo podemos protegernos de él. En el vídeo, una agente de policía plantea: «¿Sueles llevar siempre activado el Bluetooth del móvil? Pues cuidado, podrías ser una víctima del Bluesnarfing».

La agente explica que un ciberdelincuente sólo necesita estar a una distancia de cinco o diez metros y tener el Bluetooth de la víctima encendido para acceder a su dispositivo. El Bluesnarfing es un ataque cibernético que se aprovecha de la conexión Bluetooth para infiltrarse en los dispositivos y robar datos personales. «Con esta técnica, los delincuentes buscan obtener información como contactos, correos electrónicos, mensajes y archivos almacenados en el móvil. Estos datos robados suelen venderse en la ‘dark web’ o utilizarse para llevar a cabo otros tipos de fraudes o extorsiones», detalla la agente. Para protegerte del Bluesnarfing, es esencial desactivar el Bluetooth cuando no lo estés utilizando y evitar emparejar dispositivos desconocidos. Mantente alerta y sigue las recomendaciones de seguridad para proteger tu información personal y bancaria.

Así funciona la estafa del Bluetooth

Antes de seguir usando tu móvil, revisa si el Bluetooth está activado. ¿Lo necesitas ahora mismo para tus auriculares? Si no es así, mejor apágalo. Esta es la recomendación de la Policía Nacional. Muchas veces dejamos el Bluetooth siempre encendido, lo que nos expone a un nuevo fraude conocido como «la estafa del Bluetooth».

Para lograr su objetivo, los delincuentes suelen operar en zonas concurridas como calles, estaciones de tren o aeropuertos, lo que dificulta identificar a quién te está intentando estafar. Con el Bluetooth activo, tu móvil te pedirá permiso para conectar dispositivos como auriculares o relojes. Los estafadores, situados a unos cinco o diez metros, envían una solicitud de conexión a tu móvil si detectan que tienes el Bluetooth encendido.

Si estás utilizando el teléfono, puedes recibir un mensaje como éste: «¿Quieres conectar el dispositivo «auriculares»?». Generalmente, los estafadores cambian el nombre de sus dispositivos a algo que resulte familiar familiar como «auriculares» o «reloj inteligente» para crear confusión. Al aceptar, tu móvil se empareja con el dispositivo del estafador, otorgándole acceso completo a tus datos. Es una técnica sofisticada similar al «timo de la doble llamada», que ha proliferado debido a su efectividad.

Los expertos en «la estafa del Bluetooth» tienen habilidades avanzadas en ciberseguridad y utilizan aplicaciones específicas para facilitar el proceso. Pueden ver datos en bruto y traducirlos, identificando contraseñas, usuarios y credenciales bancarias. Esto les permite acceder a toda la información de tu móvil, similar al secuestro de WhatsApp, pero mucho más invasivo, llegando a ver todas tus aplicaciones y contraseñas.

Para evitar caer en esta trampa, los especialistas recomiendan mantener siempre actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo del teléfono. Además, es crucial apagar el Bluetooth cuando no lo estés utilizando y nunca aceptar solicitudes de emparejamiento de dispositivos desconocidos.

El fraude del ‘sí’ en las llamadas telefónicas

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que el simple hecho de contestar con un «sí» a una llamada telefónica puede ser una fuente de problemas. Existen dos modalidades principales de esta estafa:

En la primera, la víctima recibe una llamada y, al contestar con un «sí», no obtiene respuesta inmediata. Poco después, una grabación informa sobre la contratación de un servicio por una cierta cantidad de dinero. El usuario, alarmado, devuelve la llamada al número en cuestión, donde un supuesto operador solicita datos personales para cancelar el servicio. En realidad, están robando información sensible, como el número de cuenta bancaria, datos de la cuenta de Amazon o el número de teléfono, facilitando el acceso a tus datos.

En la segunda variante, el estafador llama suplantando a una entidad reconocida (como un proveedor de gas, un banco o una compañía de luz). Durante la conversación, formula preguntas hasta que la víctima responde «sí» en algún momento. Esta respuesta queda grabada, y el estafador puede usar la grabación para autorizar transacciones o servicios en nombre de la víctima.

Para protegerte contra este tipo de fraude, nunca devuelvas la llamada a un número desconocido. Si estás preocupado por la posibilidad de haber contratado un servicio accidentalmente, busca el número de la entidad y llama directamente. Asimismo, cuelga inmediatamente si recibes una llamada sospechosa de una entidad no identificada o de un servicio que no has solicitado.