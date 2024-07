Vas a picar fijo: el timo de moda que no es lo que parece

Cada día, las estafas de los ciberdelincuentes se vuelven más sofisticadas. Con la creciente digitalización y el incremento de las compras online, los estafadores encuentran nuevas formas de obtener los datos y el dinero de las personas. Una de las estafas más recientes y virales involucra la llegada de misteriosos auriculares o smartwatches al buzón. Si recibes alguno de estos productos sin haberlos solicitado, no los abras. El primer organismo en alertar sobre este timo ha sido el Departamento de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos. ¿Quién no se alegraría al recibir un reloj inteligente o unos buenos auriculares de forma gratuita?

Los estafadores se aprovechan de este sentimiento para que te lleves el producto a casa sin dudarlo. El objetivo de estos delincuentes es acceder a tu información personal y bancaria. Pero, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo: al encender estos dispositivos, se pueden conectar automáticamente a la red WiFi o al móvil más cercano, permitiendo la instalación de malware. Este malware puede robar datos personales y bancarios, así como instalar software espía para escuchar conversaciones o monitorear la actividad de las víctimas. Asimismo, esta táctica puede estar vinculada con una estafa que recibe el nombre de brushing y que las autoridades ya están investigando.

¡No caigas en la trampa!

La División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos ha detectado el envío de smartwatches y auriculares sin solicitarlos, simulando algún tipo de promoción. Si decides encenderlos y probarlos, podrías enfrentarte a muchos problemas legales.

Un smartwatch de origen desconocido puede contener algún tipo de malware y, al encenderlo, se conecta automáticamente a la red WiFi o al móvil que encuentra. El objetivo es obtener datos personales y bancarios de las víctimas. Además, pueden instalar software espía para rastrear contenido, e incluso escuchar conversaciones telefónicas a través del móvil.

Los riesgos asociados a esta estafa son significativos. En primer lugar, los smartwatches o auriculares pueden tener malware diseñado para robar tu información. Por lo tanto, utilizar estos dispositivos puede comprometer la seguridad de tus datos personales y bancarios, exponiéndote a posibles fraudes.

Asimismo, los investigadores también cree que esta táctica está relacionada con una estafa conocida como brushing, la cual está relacionada con reviews de Amazon. Este tipo de estafa funciona de la siguiente manera: primero, un estafador crea una cuenta en Amazon utilizando tu nombre y dirección, pero con su propio sistema de pago (normalmente inoperativo).

Luego, te envía el producto a tu casa a través de esa cuenta falsa, indicando que se trata de una promoción. Finalmente, usando tu nombre, el estafador publica una reseña con cinco estrellas, marcándola como compra verificada porque el paquete ha llegado.

Si recibes estos paquetes, es importante que no los utilices. No enciendas ni utilices estos dispositivos, ya que podrías estar exponiéndote a serios riesgos de seguridad. Además, verifica si el paquete va a tu nombre o si, por el contrario, ha sido entregado por error. Si el paquete está a tu nombre, es crucial que informes a las autoridades que alguien te está enviando productos que no has solicitado. Esto no sólo ayudará a localizar al estafador, sino que también evitará que use tu nombre para cometer fraudes y protegerá a otras personas de ser víctimas de la misma estafa.

El «timo de la doble llamada» del que alerta la OCU

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta sobre una nueva modalidad de estafa telefónica conocida como el «timo de la doble llamada». Este engaño, que ha cobrado fuerza desde finales de 2023, busca manipular a los usuarios para que realicen cambios de operadora sin su consentimiento explícito, utilizando tácticas de intimidación y confusión.

El «timo de la doble llamada» empieza con una primera llamada en la que un supuesto empleado de tu operadora actual te notifica acerca de un inminente incremento en la tarifa mensual. Utilizando un tono formal y mencionando motivos como el mantenimiento del servicio o la ampliación de la cobertura, te dice que tu tarifa se va a incrementar. También te asegura que te enviaron una carta informativa, la cual seguramente nunca recibiste.

En esta misma llamada, si no estás conforme con la subida de precio, la persona que contacta contigo te da un código de protección y te confirma tu pertenencia a un fichero de disconformidad. Supuestamente, este código servirá para que la propia OCU te llame y te ofrezca dos ofertas con mejores precios de otras compañías de teléfono.

Tras esta primera llamada, recibes una segunda llamada, esta vez de parte de una supuesta nueva compañía que ofrece mejores tarifas y condiciones. Durante esta conversación, se te solicita el código de protección que te dieron en la llamada anterior. Este código es la llave para completar la portabilidad del número hacia la nueva operadora sin que seas consciente de ello.