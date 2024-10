Golpe de Hacienda a los desempleados: todo cambia a partir de esta fecha

A partir de esta fecha todo cambiará, si eres desempleado, será mejor que te prepares para recibir una dura noticia de Hacienda. Los más vulnerables son aquellos que no pueden o no están trabajando, ya que dependen única y exclusivamente de lo que obtienen a partir de este detalle que puede ser fundamental. La prestación para desempleados hasta ahora se ha mantenido al margen de determinadas cuentas, pero hoy en día estará presente para Hacienda dentro de muy poco.

Es decir, seguiremos teniendo que realizar determinados trámites que hasta la fecha no habíamos tenido necesidad. Las nuevas normas las marca una Hacienda que se pone seria y nos dice que debemos empezar a prepararnos para dar un paso más. Quizás buscando algunos conceptos que se han mantenido al margen de determinados retos, habrá llegado el momento de hacer realidad algunos gestos que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Hay que estar al día de las novedades que llegan para poder poner en práctica algunos elementos que quizás hasta ahora no teníamos presentes. Todo cambiará a partir de esta fecha, un giro radical que puede acabar siendo clave.

Todo cambiará en esta fecha

Antes que nada, debemos conocer qué entiende la Seguridad Social por desempleado: «Protege la contingencia de desempleo en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan el empleo de forma temporal o definitiva, o vean reducida, al menos en una tercera parte, su jornada laboral, con la correspondiente pérdida o reducción de salarios por alguna de las causas establecidas como situaciones legales de desempleo. La protección de esta situación en el nivel contributivo se denomina prestación por desempleo. Están comprendidos en la protección por desempleo los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, y el personal contratado en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las Administraciones Públicas que tengan previsto cotizar por esta contingencia. Asimismo, están comprendidos, con determinadas peculiaridades, los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social que protegen esta contingencia (trabajadores de minería del carbón, trabajadores fijos por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario, trabajadores del mar, incluidos los retribuidos a la parte que presten servicios en embarcaciones pesqueras de menos de 10 toneladas de registro bruto)».

Golpe a Hacienda a los desempleados

Llegan malas noticias de los desempleados por parte de Hacienda. Los parados beneficiarios de la prestación por desempleo tendrán que presentar la declaración de la renta a partir del año que viene, con independencia de que cumplan o no el importe mínimo para hacerla, como era preceptivo hasta ahora. Así figura en el real-decreto ley de 21 de mayo de este año, por el que se adoptaron medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, consultado por Europa Press y adelantado por ‘Expansión’.

Por lo que, cumplan o no con el importe mínimo, todos y cada uno de ellos, deberán realizar la declaración de la Renta, algo que hasta la fecha no se había producido y que nace fruto de un acuerdo ya pacado. Los propios sindicatos de trabajadores ya eran conocedores de que esta medida acabaría llegando.

La principal medida del decreto, acordada con CCOO y UGT y que no suscribieron CEOE y Cepyme, contempla un aumento por tramos de la cuantía del subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros al mes (80% del Iprem); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.

Pero lo que implica también este decreto, es que a partir del 1 de noviembre, la fecha en la que entrará en vigor. Todos los parados que cobren esta prestación tendrán que pasar cuentas con Hacienda en la declaración de la renta de 2025. No importa el importe del que sean beneficiarios, tendrán que rendir cuentas con estos impuestos.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda obliga ahora a los beneficiarios de la prestación por desempleo a presentar la declaración de la renta, que se suman a los autónomos, colectivo que a partir de este año también se ha visto obligado a presentar la declaración con independencia de sus ingresos.

Ambos sectores son de los más vulnerables, por un lado, los autónomos sin grandes ingresos. Un colectivo que, además, ha vito como su cuota iba en aumento, pero también los desempleados que tampoco llegan al mínimo que se exige para realizar la declaración de la Renta.

Los impuestos son cosa de todos, por lo que, se deberá pasar por este trámite de forma obligatoria. De tal manera que nadie se librará de este proceso que realmente puede afectarnos a todos de una manera o de otra.