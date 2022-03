El Gobierno no ha cumplido con los agricultores españoles, que este domingo han convocado una masiva manifestación en Madrid para protestar contra las constantes «faltas de respeto» de los diferentes ministros del Ejecutivo al sector. Ni el titular de Agricultura, Luis Planas, ni la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han reunido con las asociaciones de agricultores para negociar mejoras a la reforma laboral aprobada el 30 de diciembre y que castigaba especialmente a este sector.

El Ejecutivo se comprometió en diciembre a negociar con los agricultores cambios en la reforma laboral aprobada para responder a las cuestiones específicas de este sector en materia de contratación temporal que no quedaron resueltas en el texto aprobado por el Gobierno y firmado por la patronal CEOE también con esa condición.

La reforma laboral -que se encuentra en el Tribunal Constitucional porque ratificada en el Congreso con el voto polémico de un diputado del PP- limitaba las contrataciones temporales a 90 días no consecutivos al año, lo que destroza a los agricultores y las contrataciones en sus habituales campañas de recogida. Los sindicatos pedían reducirlo a 60 días y la patronal CEOE, elevarlo a 120 días. Finalmente se dejó en 90 días con el compromiso del Gobierno de negociar cambios con el sector agricultor.

De hecho, por ejemplo, se da la circunstancia de que los agricultores pueden contratar a extranjeros en origen durante 120 días al año pero no puede pasar de 90 días si los trabajadores son españoles. «Hemos pedido como mínimo ese cambio para que no haya esa disfunción y porque necesitamos realmente ampliar esa cifra. Pero no nos han llamado para negociar. A esta hora no hay ningún avance sobre este tema ni nos han llamado para nada», señalan fuentes del sector.

Yolanda Díaz

El acuerdo parecía de fácil solución porque los sindicatos estaban de acuerdo y el ministro Planas, también. Asaja aceptó que la CEOE estampara su firma en el acuerdo de la reforma laboral a cambio de alcanzar un acuerdo a posteriori que mejorara algunos puntos. Pero el problema es que la ministra de Trabajo se ha negado de momento a cerrar un texto prácticamente tres meses después.

La respuesta de los agricultores ha sido sumarse a la manifestación de este domingo en Madrid para hacer ver al Gobierno su malestar por no cambiar una norma que golpea sus opciones de contratación. Les obliga a comunicar con antelación los contratos, algo que tampoco pueden garantizar en este sector debido a las continuos cambios de clima y modificaciones en las temporadas de recogida de los productos.