Intento del Gobierno de maquillar el fracaso del ‘tope al gas’: el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado en sus redes sociales un mapa de Europa sobre los precios de la luz previstos para este miércoles en los mercados eléctricos presumiendo de que España paga 187 euros/MWh frente a los 624,3 €/MWh de Alemania o los 637,8 €/MWh de Italia. Sin embargo, y como empieza a ser costumbre en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tiene trampa: el mapa no contabiliza la compensación que hay que pagar a las gasistas y la cifra real que pagan los españoles es ya la cuarta más alta de la historia.

📢Estos son los precios previstos para mañana en los mercados eléctricos europeos 🇪🇸 187 €

🇩🇪 624,3 €

🇮🇹 637,8 €

🇫🇷 645,5 € pic.twitter.com/xsvAe4OLuB — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) August 23, 2022

Así, el mapa de Europa con los precios de la luz, que cuelga de forma diaria el ministerio de Teresa Ribera, está manipulado y vende un precio de la electricidad que no es real, ya que sólo contempla el precio del pool y no incluye la compensación que hay que pagar a las gasistas, que este miércoles ha superado el propio coste de la electricidad. Los españoles no pagarán 187 €/MWh, pagarán 436 €/MWh. Esto es, más del doble de lo que vende el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica para topar el precio del gas para la generación de electricidad. Por lo tanto, al precio medio de la luz en el mercado mayorista, que se ha situado en 186,95 euros/MWh, hay que sumar la compensación de 249,3 €/MWh a las gasistas, lo que se traduce en un precio final -y real- de 436,25 €/MWh.

Una explicación que sí que incluye el ministerio de Ribera en una tabla dentro de la imagen adjunta, pero no en el texto publicado en sus redes sociales en el que vende el buen funcionamiento del tope al gas. Tabla en la que también el Gobierno presume de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista sin el tope al gas sería de media unos 502,11 euros/MWh, esto es un 15% más.

El precio del gas en máximos

Este encarecimiento de la luz se produce con unos niveles del precio del gas TTF en Holanda, de referencia en el mercado europeo, en niveles máximos, impulsados, principalmente, por el anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante tres días del bombeo de gas a Alemania. Este martes el MWh de gas natural cotizaba por debajo de los 270 euros, después de que este lunes se asomaran a los 290 euros.

Unos precios que amenazan la viabilidad de la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez y que provocaran que la electricidad continúe al alza en los próximos meses anulando así los efectos de la excepción ibérica.