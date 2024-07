Giro inesperado: confirman el nuevo precio de la bombona de butano

Julio llega con nuevo precio para la bombona de butano. El tercer lunes de los meses impares, según dicta la ley, llega un nuevo cambio en el precio de la bombona de butano y éste será el día en el que el Ministerio para la transición Ecológica publicará en el Boletín Oficial del Estado el nuevo coste. Conforme se publique en el BOE al día siguiente se establecerá un nuevo valor, que en el pasado mes de mayo se situó en 16,14 euros.

El coste de la vida no hace más que subir en España producto de una alta tasa de inflación que no casa bien con los salarios precarios que tienen millones de personas en nuestro país. A esto hay que añadir un alto precio de la vivienda que hace prácticamente imposible que jóvenes y no tan jóvenes puedan tener acceso a una casa en las principales ciudades de España.

El alto coste de la cesta de la compra es una espada de Damocles para muchas familias que se sitúan cerca del umbral de la pobreza y tienen que hacer un esfuerzo para acceder a los servicios de primera necesidad. Uno de ellos es la bombona de butano, que se sigue utilizando en muchas casas para proporcionar de gas a la vivienda. Con la llegada del mes de julio el Gobierno fijarán un nuevo precio para esta herramienta indispensable.

El precio de la bombona de butano

Conforme dicta la ley, el tercer lunes de los meses impares se produce un cambio en el precio de la bombona de butano. De esta forma, el próximo lunes 15 de julio el Ministerio para la transición Ecológica publicará en el Boletín Oficial del Estado el nuevo coste del producto, que estrenará coste el día después de su publicación.

El precio actual de la bombona de butano es de 16,67 euros, para la de 12,75 kilos. Este fue el coste fijado en el mes de mayo en el que supuso la primera bajada de los últimos ocho meses. Desde que la bombona de butano tocara su precio más bajo marcando un mínimo de 14,43 euros, este producto pegó un subido en el precio llegando a los 16,67 euros el pasado mes de marzo.

Cuando todo hacía indicar que ser iría a los cerca de 20 euros de hace año y medio, el pasado mes de mayo se produjo una bajada que supuso un alivio para los millones de personas que utilizan este producto en el día a día. Este mes de julio podría darse el segundo descenso consecutivo tocando incluso los 15 euros, unos números que parecían inviables hasta hace año y medio.

Ventajas y desventajas de usar la bombona de butano

Usar una bombona de butano es una práctica habitual en casas de toda España, que suelen utilizar esta herramienta para la cocina, estufas o calentaros de agua. Esto también lo suelen utilizar personas que suelen visitar campings, viajan en autocaravana o la emplean para más situaciones relacionadas con el ocio. En los últimos años también son muy usadas en las estufas que los establecimientos ponen en las terrazas durante los meses de invierno.

Emplear la bombona de butano tiene sus ventajas y desventajas, siendo más las primeras.

Ventajas

Precio: El precio es la principal ventaja de usar una bombona de butano. A la larga, sale mucho más barato en la factura mensual del hogar. Una bombona puede durar alrededor de tres semanas en una casa con un consumo medio y su precio es de 16,14 euros.

Eficiencia energética: Emplea una combustión más limpia.

Facilidades para la compra: Hacerse con una bombona de butano es simple y sólo tienes que acudir a un establecimiento que se dedique a su venta, como una gasolinera.

Desventajas