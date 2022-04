La asamblea general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) se ha reunido este miércoles de urgencia y ha aprobado por unanimidad recurrir judicialmente el real decreto ley 6/2022. Así, las gasolineras llevarán ante la Justicia al Gobierno de Pedro Sánchez por obligarles a adelantar 15 céntimos del descuento de la rebaja del combustible por su «responsabilidad patrimonial» en el perjuicio causado al sector.

Desde la confederación han confirmado a OKDIARIO que sus despachos de abogados ya están trabajando para pleitear contra el Estado por la inseguridad jurídica a la que están sometidas las estaciones de servicio que aún desconocen el modo en el que deben realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo de vigencia de la medida. Y es que desde el Ministerio de Hacienda no han especificado cuál será el tratamiento fiscal ni para las gasolineras ni para los clientes de las mismas.

Pese a compartir el objetivo del Capitulo VI del real decreto ley 6/2022, esto es la reducción del impacto que el precio de los carburantes tiene en las familias y en las empresas, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) no está de acuerdo en la forma en la que se ha diseñado y ejecutado esta medida para la que las gasolineras sólo han contado con dos días para implantarla.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a ingresar esta misma semana el dinero de los anticipos por el descuento, que de media cuesta unos 1.000 euros. No obstante, los anticipos -que ya no son tales porque las gasolineras llevan seis días adelantando dinero- no han llegado a todos aquellos que los han pedido e incluso se han ingresado con errores, en muchos casos clamorosos.

Los anticipos de Hacienda

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, prevé que las órdenes de pago de anticipos a estaciones de servicio para sufragar el descuento en el combustible alcancen los 220 millones de euros este miércoles.

En la presentación de la campaña de la renta este miércoles, Gascón ha señalado que espera que «a lo largo del día de hoy» el número de anticipos abonados alcance los 3.600, por un importe de 220 millones, lo que supone cubrir aproximadamente el 90 % de las solicitudes realizadas desde el viernes.

Gascón ha señalado que los pagos empezaron a ordenarse el pasado lunes y se ha seguido trabajando, aunque ha recordado que desde que se efectúa la orden hasta que el dinero llega al beneficiario pasan uno o dos días.