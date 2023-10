Gana una casa de casi 2 millones de euros y esto es lo que encuentra al entrar

Una pareja de australianos ha conseguido el sueño de toda una vida ganar una casa de casi 2 millones. Lo que parece el mayor de los sueños logrados se ha acabado convirtiendo en toda una pesadilla que los ha llevado a realizar una denuncia. Las autoridades están investigando qué es lo que está pasando con esa lotería que ha dado paso a una situación totalmente irregular. Este es uno de los casos más extraños que las redes se han encargado de convertir en virales.

Esto es lo que se encuentran al llegar al ganar una casa de casi 2 millones de euros

Tener una casa hoy en día es un sueño hecho realidad de muy pocos. Ligados a las hipotecas y a unos precios que están por las nubes, el sueño de una pareja de australianos se hizo realidad, gracias a una lotería que estaba destinada a cambiarlos la vida, pero ha acabado siendo una auténtica pesadilla.

Esas casas que vemos en los programas de decoración, con más baños que personas, varias habitaciones vacías, sala de cine y todo lo que se pueda desear para no salir nunca de casa, estaba en juego. En Australia se sorteaba una mansión enorme, cuyas fotos habían captado la atención de una pareja que no dudó en apuntarse a ese concurso.

Ganar una casa es algo que pasa solo una vez en la vida y puede cambiarnos por completo el destino. No tener que pagar ninguna hipoteca y poder vivir en un lugar que quizás nunca hubiéramos soñado. La sorpresa fue mayúscula cuando esta pareja de origen humilde ganó la increíble mansión en la que esperaban vivir como reyes.

La sorpresa llegó cuando abrieron la puerta de su nueva casa y se encontraron con que no había muebles. Amoblar los cientos de metros cuadrados supone un desembolso que esta pareja no puede asumir, por la que tiene una gran casa, sin muebles. Seguro que nunca hubieran imaginado verse en una situación así, una casa enorme, pero durmiendo en el suelo o estando en el salón sentados sobre una manta.

La pareja ha denunciado el caso que investiga por qué el propietario se llevó los muebles, aunque él afirma que no estaban incluidos, no tiene demasiado sentido, dejar una gran casa sin los muebles que son otros miles de euros de más que quizás la pareja ganadora no podría asumir.