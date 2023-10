«En lugar de hacer fuerza entre todos para echar a Yolanda Díaz, a semejante ridiculez y esperpento de persona, ahí está, chupando del momio, abre la boca y en 15 segundos hace que Aena pierda 600 millones de euros – 800 en realidad- lo que pasa que luego corrigió un poco, no he visto algo igual, que abras tu maldita boca y el Estado pierda 80 millones de euros cada segundo, qué genio», asegura Javier Cárdenas.

«Y lo fuerte es que a la mayoría de la gente no le llega esto, no lo sabe, le llegará cuando quiera hacer un trayecto en avión», dice Cárdenas. «Cómo vas a coger y te vas a cargar vuelos tan importantes, es que además va a ser difícil que lo pueda hacer porque España es un país muy pequeño comparado con otros países, la mayoría de los vuelos no llegan a dos horas, te cargas la mayoría de los vuelos».

El anuncio de la comunista Yolanda Díaz, sobre la cancelación de vuelos cortos en España, como parte de su acuerdo con Sánchez, ha tenido un impacto inmediato en las acciones de Aena. La cotización del gestor aeroportuario sufrió un desplome. Los inversores de Aena, con el Estado como principal accionista, sufren las consecuencias de un anuncio que ha agitado los mercados este martes.

La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha declarado públicamente que su acuerdo con Pedro Sánchez pondrá fin a los vuelos cortos en España, provocando un marcado descenso en las acciones del gestor aeroportuario. En concreto, la cotización de Aena ha experimentado una caída del 4% a media jornada, traduciéndose en una pérdida de capitalización bursátil de 893 millones de euros. Aunque la cotización se estabilizó hacia el final de la jornada, aún registró una disminución del 2,6%, suponiendo una pérdida de 615 millones de euros en esta sesión.