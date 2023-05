La Fundación de Aznar critica el sectarismo de Sánchez con los fondos europeos: una oportunidad perdida

FAES, la Fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, critica duramente en su último informe el sectarismo con el que el Ejecutivo de Sánchez está aplicando los fondos europeos, cuyo objetivo dista mucho de ser satisfactoriamente cumplido. «Más allá del muy limitado impacto como mecanismo de impulso a la recuperación de la actividad económica tras la pandemia –pasados más de dos años desde la misma, tan sólo han llegado a la economía real fondos por importe de en torno a un 1,5% del PIB– el plan ha tenido un impacto muy limitado en las inversiones realizadas».

De acuerdo con FAES, el instrumento puesto en marcha por la Unión Europea para los países más dañados por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia -por un importe global de 723.000 millones- pretendía saldarse con una serie de reformas clave para impulsar el tejido productivo, pero esto no está siendo así. La transformación digital y la transición energética de nuestro tejido productivo, la materialización de determinadas reformas críticas contempladas en el plan de recuperación, como la reforma educativa, la laboral, la de vivienda o la de pensiones, no solo no se han saldado con un impacto neto positivo, sino que comprometen seriamente la competitividad, productividad y, en definitiva, el potencial de crecimiento económico y social de nuestro país.

FAES también critica el lento ritmo de ejecución, que impide la llegada de los fondos a sus destinatarios finales; la gestión centralizada de los fondos en el país más descentralizado de la UE, lo cual explica, en buena medida, su lenta ejecución; la falta de transparencia y el reiterado incumplimiento del Reglamento y los acuerdos firmados con la Comisión Europea. Con estas reformas España, opina FAES, además de perder una extraordinaria oportunidad para dar un impulso a nuestro potencial de crecimiento, retomar la senda de convergencia de PIB per cápita y de productividad con el conjunto de la Unión y reforzar la posición de nuestra economía en este contexto de reconfiguración de las cadenas globales de valor, como uno de los principales receptores de fondos NextGenerationEU, pone en serio riesgo el avance de la integración de la política económica y fiscal, al pervertir el uso del mecanismo desplegando reformas que, lejos de dar cumplimiento a las recomendaciones europeas como se exigía, las ignoran en unos casos, incumplen en otros o, incluso, revierten reformas previas aprobadas e inspiradas en ellas.

FAES hace un repaso a los principales hitos para mejorar el país. En lo que respecta a la educación, destaca que la reforma del Gobierno es marcadamente ideológica y ha tenido como uno de sus pilares la relajación de los requisitos para para pasar de curso y graduarse, lo cual provocará «que los alumnos que vayan con un déficit de recursos previos tengan la competencia en estudios superiores», como así augura la tasa de abandono escolar temprano, que sube en España seis décimas, hasta el 13,9%, siendo el segundo país de la Unión Europea -sólo superado por Rumanía-.

En lo que respecta a la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la Fundación considera que se han desplegado medidas que hacen más rígido nuestro mercado de trabajo y la capacidad de competir internacionalmente. Entre ellas cita la pérdida de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial, la vuelta a la ultraactividad ilimitada de los convenios colectivos, así como la recuperación de las trabas administrativas a los expedientes de regulación de empleo exigiendo un informe previo a la Inspección de Trabajo. En opinión de FAES, todas estas decisiones van en contra de las recomendaciones de la Unión Europea de que cualquier reforma laboral «no incorpore obstáculos desproporcionados al ajuste empresarial».

En materia de vivienda, se vulnera igualmente el principio de que las leyes al respecto no obstaculicen la oferta de inmuebles a medio plazo, algo que la norma impulsada por el presidente Sánchez no cumple al haber limitado por ejemplo los precios del alquiler, lo que podría reducir hasta en un 20% la disponibilidad de pisos para ser arrendados: «una disminución que no podrá ser compensada por el anunció de movilizar 50.000 viviendas desde la Sareb, cuyas condiciones y ubicación distan mucho de serlas demandadas». La Fundación utiliza toda su munición para desacreditar la reforma de las pensiones del ministro Escrivá, que no contribuye a sostener el sistema a largo plazo, sino justamente lo contrario, pues de acuerdo con las previsiones de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal incrementará en más de un punto el déficit en 2050, y según Fedea, el think tank que financian las principales empresas del Ibex 35, en 2,8 puntos.

Como conclusión, FAES asegura que el sectarismo en la ejecución de los fondos, evitando los acuerdos con la oposición, supone un fraude para las próximas generaciones de españoles. «Su capacidad para obtener una educación de calidad, un empleo adecuado, una vivienda asequible y una pensión pública sostenible es hoy menor que antes de que las instituciones europeas aprobaran su mecanismo de recuperación y resiliencia. Y además, exigirá devolver en los próximos años los 724.000 millones de deuda emitida para incentivar las reformas que nunca llegaron».