El fabricante automovilístico Ford ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de Almusafes para más de 1.100 empleados, lo que supera las estimaciones de los sindicatos, que calculaban que los despidos no superarían los 600 afectados para que los trabajadores más jóvenes de la plantilla no se vieran damnificados. Lo cierto, es que la cifra inicial, provocada por los efectos derivados de la caducidad de los modelos en la factoría, la reducción de la capacidad productiva y la llegada de las nuevas adjudicaciones eléctricas, se vio incrementada por la reducción de la producción de piezas para los motores de los vehículos de combustión que se ha mandado a Estados Unidos.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la negociación del proceso, en conversaciones con OKDIARIO, que han señalado que «la planta de Almusafes dejará de producir algunas piezas destinadas para los motores, como es el caso de la culata y el árbol de levas, ya que esta fabricación se mandará a la planta de Estados Unidos que Ford tiene en Cleveland para incluirse en modelos claves para la marca como es el caso del Bronco, Ranger y Explorer -que ya cuenta con una versión eléctrica que llegará a España a finales de diciembre-«.

Una situación que da poco margen de futuro a la planta de motores que tiene el fabricante automovilístico estadounidense en Almusafes, donde, por el momento, no se conocen nuevas adjudicaciones de piezas eléctricas para la producción de las nuevas adjudicaciones. No obstante, esta deslocalización de producción es más que lógica, ya que en la planta valenciana no se van a producir nuevos modelos térmicos con motores de diésel o gasolina tras la adjudicación de dos nuevos modelos 100% eléctricos -los futuros Kuga y Mustang Mach-e están en las quinielas-.

Tal será la reducción del trabajo en la planta de motores de Almusafes que, con la aplicación del ERE -que se hará efectivo antes de verano-, se procederá a reducir la plantilla casi un 15% con el despidos de 140 trabajadores. En concreto, esta instalación produce el motores de gasolina 2.0, 2.3 y 2.5, a lo que hay que sumar la fabricación de los principales componentes de los propulsores -los que se trasladarán a Cleveland.

Primera fase de negociación

En la tercera reunión de la Comisión Negociadora del ERE de Ford, las posturas de la dirección de la compañía y de los sindicatos parecen estar muy lejos de llegar a un acuerdo y todo parece indicar que habrá despidos traumáticos en Almusafes. El fabricante automovilístico quiere incluir a «parte de la plantilla más joven de la fábrica» y finiquitar el proceso antes de las vacaciones de verano -agosto-, pero desde UGT en que «tendrá que incentivarlos lo suficiente».

Los planteamientos que ha puesto sobre la mesa UGT, entre los que destacan rebajar la edad y ampliar los plazos de ejecución del ERE más allá del mes de agosto, parecen antagónicos a los deseos de la dirección, y pone muy complicado que se llegue a un acuerdo en Almusafes, al menos en la próximas reuniones, tal y como han explicado fuentes cercanas a la negocación del proceso a este diario.