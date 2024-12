El finiquito que va a cobrar el imputado Errejón tras dejar su acta de diputado en el Congreso

El imputado Íñigo Errejón cobrará un finiquito del Congreso de los Diputados después de renunciar a su acta de diputado el pasado 24 de octubre antes de conocerse la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual. De esta forma, el ex portavoz de Sumar, que ha renunciado a todos sus cargos políticos, ahora recibirá una indemnización mientras está siendo investigado acusado de agresión sexual por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que ha archivado la causa de forma provisional por el embarazo de la denunciante.

Íñigo Errejón sigue en el foco de la noticia semanas después de tener que abandonar la vida política y renunciar a su acta de disputado tras ser denunciado por presunta agresión sexual por la actriz Elisa Mouliaá. Después de que el juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, archivara provisionalmente la causa por el embarazo de la presentadora, el ex político de Sumar emitió un recurso en el que aseguró que la denuncia es «falsa».

Además, Íñigo Errejón también pidió al juez que reabra la causa para «exponer la realidad de los hechos». En este recurso emitido por el ex político al Juzgado Número 47 de Madrid y subsidiariamente a la Audiencia Provincial de Madrid, valoró como una «estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho» por parte de la letrada de Mouliaá.

El imputado Íñigo Errejón, en palabras de su letrada, tenía la intención de declarar para «poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia, y que podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora».

El finiquito de Íñigo Errejón

Mientras que la investigación a Íñigo Errejón sigue su curso a pesar del archivo de la causa por el embarazo de Elisa Mouliaá, en los últimos días se ha filtrado el finiquito que cobrará el ex portavoz de Sumar en el Congreso después de abandonar su acta como diputado. Hay que recordar que el ya ex político dimitió de todas sus funciones horas antes de la denunciar oficial de la actriz y presentadora ante la Policía Nacional.

Según reza la página web del Congreso de los Disputados, a Íñigo Errejón le corresponde una indemnización que será «el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades». De esta forma, y según avanzó Europa Press, el finiquito que cobrará el ex político de Sumar será de 25.137,12 euros, que recibirá en ocho mensualidades de 3.142,14 euros.

Además, y según dicta la ley, Íñigo Errejón también podrá compaginar el pago mensual de este finiquito con «la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado». Así que todo hace indicar que mientras sigue la investigación en curso tras su acusación de violencia sexual, el ex político podrá seguir amansando fortuna gracias a la indemnización del Congreso y otros ingresos que tenga.

La denuncia contra Íñigo Errejón

Fue la noche del pasado jueves 24 de octubre en la que Elisa Mouliaá decidió poner una denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Todo ello horas después de la dimisión del ex político y un mensaje publicado en las redes sociales por la actriz y presentadora en la que narraba los hechos acaecidos el pasado año 2021, en una fiesta en la que ambos coincidieron tras haberse conocido horas antes.

En su declaración ante la Policía, Elisa Mouliaá narró que Errejón «la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de la habitación» y ahí «el denunciado cerró con pestillo la puerta para que no pudiese escapar comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo. Acto seguido la empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril», dijo en su declaración. La Policía dejó claro en el escrito filtrado que la actriz se sintió «paralizada porque no consintió nada de lo que sucedió» y que «todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante».

Esta denuncia fue catalogada como falsa por Íñigo Errejón mientras la causa está archivada por el embarazo y la baja médica de la actriz que quiso responder al recurso del ex político con una frase contundente: «Decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es». Además, en una entrevista en Telecinco también dejó la puerta abierta a denuncias de más mujeres. «Yo he hablado con seis mujeres, una de ellas por redes. Yo creo que todas acabarán denunciando ante la Policía pero todo lo que me ha pasado a más hace que se asusten más», señaló en el programa de Ana Rosa Quintana.