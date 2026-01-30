El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha revisado al alza los objetivos del banco para los próximos años después de unos resultados de 2025 que han batido las expectativas. Entre las nuevas previsiones, sobresale alcanzar una rentabilidad (ROTE) del 20% en 2027, que será la más alta de la banca en España.

Hasta ahora, la previsión del plan estratégico era superar el 15% de rentabilidad como media en el período 2025-2027; el nuevo objetivo es el 18% en el período y llegar al 20% en el último de esos ejercicios tras alcanzar un ROTE del 17,5% en 2025. Esta mejora de la rentabilidad ha permitido a CaixaBank elevar un 15% el dividendo con cargo al año pasado.

Los nuevos objetivos del plan estratégico 2025-2027 de la entidad elevan el crecimiento del volumen de negocio que pretende alcanzar a cerca del 6%, frente al 4% que estimaba hasta ahora.

Gortázar ha actualizado estos objetivos este viernes en rueda de prensa tras la presentación de resultados de 2025, ejercicio en el que el banco ganó 5.891 millones de euros, un 1,8% más, y en la que ha añadido que esta revisión se debe a que estos resultados han «permitido superar ampliamente» los objetivos que había hasta ahora.

Gortázar ha añadido que el objetivo de margen de intereses de CaixaBank pasa a ser del 4% -frente al anterior de mantenerlo-. En concreto, espera que este margen (que mide el negocio puramente bancario) se sitúe en 2026 por encima de 11.000 millones y para 2027, «que es donde se activarán la mayoría de palancas, estará en 12.500 millones».

Según los nuevos objetivos, la ratio de morosidad debe alcanzar el 1,75% -frente al 2% previsto hasta ahora-. En cambio, no ha elevado la previsión de catar 800.000 nuevos clientes en el período porque ha «preferido ser conservador» y aún quedan 410.000 para alcanzar esa cifra.

Los resultados de 2025 y estas nuevas previsiones han sido muy bien recibidas por el mercado: la acción de CaixaBank subía más del 6% a media sesión en Bolsa y superaba los 11,1 euros.

Hipotecas más caras

Gortázar también ha alertado de que las hipotecas se encarecerán en el futuro por el incremento de los tipos de interés a largo plazo de los últimos meses, a la vez que ha asegurado que CaixaBank no está flexibilizando los criterios de concesión de hipotecas ni lo hará en el futuro.

Sin embargo, ha admitido el riesgo de que ocurra en el mercado a pesar del recuerdo de las consecuencias de dar hipotecas sin los criterios de concesión adecuados de antes de la crisis de 2008.

Gortázar ha añadido que el mercado hipotecario está creciendo, aunque no «de manera desaforada», y ha puesto en valor que la mayor parte de las nuevas hipotecas son a tipo fijo, algo que, según él, cambia el atractivo y la dinámica del mercado.

El consejero delegado ha explicado que el mayor riesgo es un retorno insuficiente sobre el capital y que cada entidad debe «mirar y ver a qué precio debe hacer las operaciones», ya que ha dicho que los retornos están «muy al límite».

Por otro lado, ha señalado que el tipo medio de las hipotecas en España se sitúa en el 2,4%, mientras que en el resto de Europa está por encima del 3%.