El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este martes a implantar la ‘tarifa cero’ para los autónomos durante el primer año. En su intervención en unas jornadas organizadas por ATA en la sede de la CEOE, Feijóo ha dejado claro que si llega al Gobierno aprobará una norma por la que los autónomos no pagarán nada a la Seguridad Social durante el primer año, ampliando de esta forma la tarifa plana actual -85 euros durante el primer año-.

Feijóo ha criticado al Gobierno por sus ataques a empresarios y autónomos. «Está claro que el lema de no dejar a nadie atrás excluía a los autónomos», ha dicho, en referencia al slogan que ha implantado el Ejecutivo. Por eso, el líder del PP ha anunciado que cuando llegue a Moncloa aprobará la ‘tarifa cero’ para los autónomos durante el primer año. «Vengo aquí, a la sede de los autónomos, para anunciarlo y que se queden con mi cara. Le pregunté a Juan Bravo anoche si podía anunciar esto. Me dijo que sí, y lo digo», ha explicado en las cuartas jornadas de ATA, organización de autónomos presidida por Lorenzo Amor.

Además, el líder del PP ha anunciado también que incentivará la contratación por parte de los autónomos del primer trabajador, aunque no ha explicado cuánto, y aprobará medidas para ayudar a la digitalización del colectivo y para facilitar el relevo generacional. En estos momentos hay muchos negocios rentables que se cierran por falta de un relevo.

Feijóo ha dado su apoyo a los empresarios ante los ataques del Gobierno. «Han insultado sin pudor a los empresarios. Quiero decirles que nosotros no nos sentimos identificados en esos ataques. La mayoría de los políticos no somos así. Insultar es un síntoma de un tic antidemocrático que me preocupa», ha señalado ante un auditorio en el que estaba también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En su turno de palabra, Garamendi ha recriminado al Gobierno que no haya facilitado la memoria económica de la reforma de las pensiones que ha pactado con Podemos y con Bruselas, es decir, cuánto aumentará el gasto público con esta segunda parte de la reforma. Como ha publicado este diario este martes, el ministro José Luis Escrivá ha ocultado esos datos pese a que la patronal se lo ha pedido reiteradamente en los últimos días. «No es de recibo», ha señalado Garamendi.

Enderezar la nave

El presidente de la CEOE se ha mostrado preocupado por la solidez del Estado. «Con un incremento de los ingresos de más de 30.000 millones no puede estar el déficit en el 4,5%», ha dicho. «Estamos en un momento en el que hay que empezar a enderezar la nave, el déficit y la deuda», ha pedido.