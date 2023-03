El Gobierno oculta cuánto aumentará el gasto con la reforma de las pensiones

El Gobierno no ha contestado a las reiteradas veces que la patronal le ha pedido una proyección de cuánto aumentará el gasto en pensiones con la nueva reforma que ha pactado con Bruselas y con Podemos y que ha impuesto a sindicatos y empresas. El departamento que dirige José Luis Escrivá no ha aceptado cambiar ni una coma de las subidas de las cotizaciones de la nueva reforma tras la reunión con los agentes sociales este lunes, y no ha facilitado ningún dato de cuánto prevé que aumente el gasto con las mejoras previstas en las pensiones contributivas y no contributivas, y con la ampliación del periodo de cálculo a 29 años -eliminando los dos peores-.

Así lo explican fuentes presentes en la reunión, que señalan que Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, no ha facilitado esos datos ni en la reunión del pasado viernes ni en la de este lunes, pese a que se le ha pedido expresamente por los agentes sociales. Incluso en la mañana del lunes, en unas jornadas de ATA, la organización de autónomos que preside Lorenzo Amor, Suárez tampoco ha contestado cuando se le ha preguntado directamente en dos ocasiones.

El resultado es que el ministerio de Escrivá no ha ofrecido esos datos en la reunión del diálogo social, que debe ser el lugar de pactar una reforma de estas características. «¡Pero si hemos tenido cuatro reuniones para una reforma tan importante como ésta!», señalan fuentes de los empresarios. «Para la reforma laboral negociamos un año o más, para la reforma del régimen de autónomos igual… ¿Y para la reforma de las pensiones cuatro reuniones en dos meses?», se quejan.

El Gobierno oculta por tanto cuánto van a subir las pensiones con la reforma que está planteando. Incluso tras la reunión de este lunes puede variar puesto que los sindicatos han propuesto que el nuevo periodo de cálculo de la pensión, 29 años, entre en vigor un ejercicio antes, en 2026 en lugar de en 2027. Los empresarios no se han opuesto a esta medida por lo que podrá salir adelante y elevar un poco más el coste -este martes el Ministerio enviará el texto definitivo con las propuestas de sindicatos y empresarios-.

Más gasto

Porque con ese nuevo cálculo las pensiones serán mayores, y con la subida de las pensiones no contributivas y contributivas hasta alcanzar el 60% de la pensión media en España, también.

Por eso, los expertos señalan que con esta reforma, y pese a la subida de las cotizaciones a empresarios, sobre todo, y trabajadores, el sistema seguirá siendo insostenible. Así lo ha señalado Fedea en un informe este lunes.

Tras esta reunión, el plan del Gobierno pasa por acelerar al máximo la aprobación del texto final -podría ser el martes próximo o incluso convocar un consejo de ministros extraordinario el jueves- y poder solicitar a Bruselas un nuevo pago de los fondos europeos. La patronal no firmará ningún texto después de que el Ejecutivo se haya negado a cambiar una coma de las cotizaciones, y los sindicatos en cerca el acuerdo.