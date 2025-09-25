La factura electrónica obligatoria para hoteles (VERIFACTU) entra en vigor en enero de 2026

Qué es el Sistema VERIFACTU y por qué será obligatorio

A partir de enero de 2026, los hoteles deberán emitir sus facturas mediante el sistema VERIFACTU, una nueva plataforma impulsada por la Agencia Tributaria. El objetivo es conseguir una mayor transparencia fiscal, un mejor control tributario y la digitalización de los procesos contables y administrativos.



Por ello, el sistema VERIFACTU para hoteles es obligatorio, ya que, además de lo anterior expuesto, también forma parte de un intento por parte del gobierno para la digitalización del sector turístico.

Cómo afectará la factura electrónica a los hoteles

La implementación del sistema VERIFACTU supondrá diversos cambios en cómo se opera en los hoteles. En este sentido, se integrará con los canales de venta online con el fin de automatizar la facturación. Además, también se emitirán facturas a los clientes, ya sea cuando realicen el check-in o el check out y, además, esto también se hará en los servicios de restauración, como los restaurantes, y otros adicionales, como los gimnasios, spas, eventos… De este modo, también emitirán facturas electrónicas al momento.



Por tanto, no adaptarse a este sistema puede acarrear desde sanciones económicas por incumplimiento de la normativa, así como retrasos en los cobros y una pérdida de competitividad ante otros hoteles que sí se hayan pasado a la digitalización.

La importancia de elegir un software especializado en hoteles

No obstante, antes de contratar cualquier programa de facturación, es importante saber que no todos se especializan en el sector hoteleres. De esta manera, un software genérico, si bien nos permitirá emitir facturas, lo más probable es que no cuente con servicios indispensables en la gestión hotelera, como pueden ser la integración con reservas o facturación por estancias o servicios adicionales.



Por este motivo, para los hoteles es necesario un programa de facturación especializado en el sector. Así, entre otras funciones, será posible conectar la facturación electrónica con el Property Magagement System o PMS, integrar reservas, check-in o check-outs, así como otros servicios. Todo ello unificado en una sola plataforma, lo que evitará errores e información duplicada.

OfiHotel, la solución con facturación electrónica integrada

Entre las diversas alternativas como softwares de gestión hotelera destaca OfiHotel. Este programa ha sido diseñado específicamente para cubrir con las necesidades del sector y cumplir con la normativa. Para ello, integra un módulo nativo de facturación electrónica que ofrece varios beneficios:

Garantiza el cumplimiento automático de la normativa VERIFACTU.



Integración tota l con las reservas, el check-in y check-out, los servicios de restauración y otros extra.



Ahorro de tiempo y reducción de errores en los procesos administrativos.



Soporte especializado que entiende las particularidades de los hoteles.

Prepárate ya para enero de 2026

La entrada en vigor de la factura electrónica está a la vuelta de la esquina. En enero de 2026, los hoteles deberán implementarla, por lo que aquellos que se anticipen disfrutarán de una clara ventaja frente a los competidores que esperen hasta el último momento. Por ello, no permitas que tu hotel se quede atrás y contacta con OfiHotel para conocer cómo puede ayudarte a cumplir con la normativa VERIFACTU y te ayude en la digitalización de la gestión de tu hotel.